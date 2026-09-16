Incautan 30 plantones de presunta marihuana y un arma en Vacamonte

También se decomisó una escopeta y varias municiones.

Arraiján, Panamá Oeste/Un hombre de nacionalidad colombiana fue aprehendido durante la Operación Santander, tras el decomiso de 30 plantones de presunta marihuana, una escopeta y municiones en una residencia ubicada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.

La diligencia de allanamiento y registro fue realizada por unidades policiales en coordinación con el Ministerio Público, luego de acciones de inteligencia que permitieron ubicar el inmueble.

Durante el operativo también fueron encontradas varias botellas que contenían presunto fertilizante, además de otros artículos.

El ciudadano aprehendido y los indicios decomisados serán puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y el proceso legal.

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