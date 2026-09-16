Colombiano requerido por presunto homicidio es detectado en Paso Canoas

De acuerdo con la información asociada a la alerta internacional, el extranjero es considerado persona de interés o sospechoso en una investigación por presuntas lesiones que causaron la muerte, homicidio o asesinato .

Paso Canoas/Un ciudadano colombiano de 46 años, señalado como persona de interés en una investigación penal extranjera por presuntos delitos relacionados con homicidio y armas, fue detectado por unidades del Servicio Nacional de Migración en el puesto de control de Paso Canoas, en Chiriquí.

La detección se produjo durante las verificaciones migratorias, cuando los funcionarios recibieron una alerta correspondiente a una notificación azul de Interpol.

De acuerdo con la información asociada a la alerta internacional, el extranjero es considerado persona de interés o sospechoso en una investigación por presuntas lesiones que causaron la muerte, homicidio o asesinato.

La investigación también estaría relacionada con delitos vinculados con municiones, piezas de armas, armas de fuego, otras armas o explosivos.

El ciudadano viajaba en un autobús con destino a Costa Rica cuando fue identificado por las autoridades.

Puedes leer: Incautan 30 plantones de presunta marihuana y un arma en Vacamonte

Tras las verificaciones y coordinaciones correspondientes, el extranjero fue trasladado al Centro de Detención Migratorio Masculino, donde permanecerá mientras continúan los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

El Servicio Nacional de Migración indicó que esta acción forma parte de los controles migratorios y de la coordinación interinstitucional orientada a fortalecer la seguridad y la cooperación internacional.