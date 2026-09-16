Tras ruptura con Mizrachi, Ruiz Díaz retomará su proyecto presidencial y volverá como vicealcalde sin funciones

Ruiz Díaz aseguró que la ruptura empezó con el primer desfile de Navidad y que Mayer le dijo: "Yo no voy a denunciar a Fábrega", ante un faltante de más de 20 millones de dólares para pagar la planilla.

Ciudad de Panamá, Panamá/El vicealcalde de la ciudad de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, anunció que retomará su proyecto político con miras a una candidatura presidencial, el cual dejó a un lado para acompañar a Mayer Mizrachi. Sus declaraciones se dan en medio de la polémica por su regreso a la comuna capitalina, luego de estar de licencia sin sueldo y tras las fricciones que mantiene con el alcalde.

Vamos a retomar el proyecto y lo hemos nuevamente analizado con el grupo de personas y ellos dicen que sí hay la posibilidad. Estamos esperando las reformas electorales para ver qué es lo que va a cambiar”, manifestó.

Díaz acusó al alcalde Mayer Mizrachi de apartarse del programa y el plan de trabajo con el que ambos ganaron las elecciones, y aseguró que las diferencias entre ellos comenzaron desde las primeras semanas de la administración municipal, también del manejo administrativo que mantiene.

Puede leer: Mayer Mizrachi y Roberto Ruiz Díaz: así nació la fórmula que ganó la Alcaldía de Panamá y cómo se quebró su relación

Ruiz Díaz explicó que analizará con su equipo si el proyecto avanzará mediante una candidatura por libre postulación o a través de la conformación de un partido político. La decisión dependerá de los cambios que se aprueben durante la discusión de las reformas electorales.

Nosotros estábamos preparando un proyecto de candidatura presidencial. Incluso habíamos comenzado a recoger firmas para la elección anterior. Yo sí he participado en la política. Y yo tenía un proyecto antes de decidir acompañar a Mayer Mizrachi. Yo dejé un proyecto a un lado para darle la oportunidad de apoyar a un joven”, agregó.

En medio de las diferencias con Mizrachi, Ruiz Díaz, recientemente, comunicó al Consejo Municipal que el 1 de octubre se reintegrará a la figura de vicealcalde después de una licencia sin sueldo. Aclaró que su regreso no significa que asumirá funciones dentro del Municipio de Panamá ni que recibirá una remuneración.

“Yo le comuniqué al Consejo que el próximo 1 de octubre yo me reintegraba a la función de vicealcalde, o sea, a la figura de vicealcalde, pero no a entrar al municipio a hacer funciones y mucho menos a devengar un salario”, manifestó.

Mizrachi no puede asignarle funciones; "estaré ahí hasta el 2029"

Ruiz Díaz sostuvo que Mizrachi no está obligado a asignarle responsabilidades y que él tampoco tendría que aceptarlas mientras no reciba un salario.

Él no tiene ninguna obligación de asignar funciones ni yo tengo obligación de aceptar funciones porque no estamos devengando un salario”, afirmó.

El vicealcalde explicó que continuará atendiendo su oficina particular y que no pretende mantener una participación activa dentro del municipio. Su intención, dijo, es que la figura permanezca disponible para reemplazar al alcalde durante sus ausencias.

Señaló que regresó, porque “la licencia se vencía en febrero. Yo voy a seguir en mi oficina. Simplemente está activo un vicealcalde. Y yo te hago un ejemplo. Por ejemplo, el alcalde necesita ausentarse del país. No hay vicealcalde. Entonces, ¿quién queda encargado?”, planteó.

Ante los señalamientos de que podría perjudicar la administración municipal, Ruiz Díaz advirtió que seguirá ocupando la vicealcaldía durante el periodo para el cual fue elegido.

Si él considera que el vicealcalde le puede causar perjuicio a su gestión, entonces, lastimosamente, el vicealcalde va a estar ahí hasta el 2029. Pero para hacer las funciones que la ley y la Constitución le establecen, que es reemplazar en las ausencias”, expresó.

Fiscalizará la gestión de Mayer

Ruiz Díaz acusó a Mizrachi de abandonar el programa con el que ambos llegaron a la administración municipal y advirtió que mantendrá su labor de fiscalización. “Si él quisiera retomar el plan inicial que nosotros planteamos, puede contar conmigo. Pero si él simplemente ha decidido variar ese plan, hacer las propuestas o sus programas como él estima conveniente, lastimosamente mi función es la de fiscalizar. Nosotros llegamos con una propuesta”, expresó.

Aseguró que seguirá disponible para ayudar o asesorar a Mizrachi, pero no respaldará actuaciones que considere incorrectas.

Pero no me pidas que te aplauda lo que se está haciendo mal. Porque esa no es la labor ni mía ni de ningún funcionario que, lastimosamente, muchos por su salario, por su puesto, prefieren guardar silencio”, declaró.

También adelantó que mantendrá sus críticas y recurrirá a las autoridades cuando considere que cuenta con elementos suficientes.

Y en ese sentido vamos a mantener las críticas constructivas y, cuando tengamos elementos suficientes de alguna situación, poner las denuncias, porque tenemos el problema. Hay muchos funcionarios en la alcaldía que me señalan situaciones que están pasando, pero ellos dicen que no quieren problemas”, afirmó.

¿Dónde comenzó la ruptura?

Ruiz Díaz aseguró que las diferencias con Mizrachi no surgieron recientemente. Según explicó, ambos llegaron a la Alcaldía de Panamá con un programa que incluía fiscalizar la administración anterior y presentar las denuncias correspondientes.

“Mira, este no es un tema que nació hace una semana, ni hace dos, tres meses. Desde el inicio, que comenzamos la administración, habíamos llegado con un programa y un plan de trabajo. Y dentro de eso estaba el tema de la fiscalización de la función que había tenido la administración anterior”, relató.

Una de las primeras diferencias estuvo relacionada, según Ruiz Díaz, con un supuesto faltante superior a $20 millones utilizado en la planilla de la administración anterior.

La primera situación, y yo le planteaba aquí en tu noticiero, fue encontrar un faltante de más de 20 millones de dólares que se había utilizado en la planilla. Y el alcalde directamente me dijo: Yo no voy a denunciar a Fábrega", declaró.

El vicealcalde sostuvo que decidió presentar la denuncia porque consideraba que tenía la obligación de hacerlo como funcionario.

“Y yo le planteé: ‘Mira, este es un problema que nos puede causar una situación a nosotros posteriormente, pero si tú no vas a presentar la denuncia, yo voy a presentar la denuncia, como funcionario, como vicealcalde, tengo la obligación’. Y así lo hicimos”, indicó.

Ruiz Díaz aclaró que esas denuncias están relacionadas con la administración anterior y no con la gestión de Mizrachi. Sin embargo, considera que el alcalde interpreta sus actuaciones como un intento de sabotearlo. “Entonces, ¿qué pasa? Simplemente él considera, asumo yo, que es un sabotaje de su gestión el presentar las denuncias correspondientes”, dijo.