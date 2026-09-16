Mayer Mizrachi y Roberto Ruiz Díaz: así nació la fórmula que ganó la Alcaldía de Panamá y cómo se quebró su relación

Mayer Mizrachi y Roberto Ruiz Díaz fueron postulados por el Partido Popular en 2023 y ganaron la Alcaldía de Panamá en mayo de 2024. Meses después, Ruiz Díaz dejó la Secretaría General, pidió una licencia sin sueldo y ahora anunció su regreso a la Vicealcaldía para el 1 de octubre de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/La fórmula que llevó a Mayer Mizrachi y Roberto Ruiz Díaz a la Alcaldía de Panamá comenzó a tomar forma en octubre de 2023, cuando ambos fueron postulados por el Partido Popular (PP) para las elecciones generales del año siguiente.

Mizrachi fue postulado como candidato a alcalde y Ruiz Díaz como candidato a vicealcalde. La fórmula ganó los comicios del 5 de mayo de 2024 y ambos asumieron sus cargos el 1 de julio de ese año. Meses después, Ruiz Díaz dejó la Secretaría General del Municipio, se distanció de la gestión y posteriormente solicitó una licencia sin sueldo como vicealcalde.

Ahora, más de un año después de su separación de las funciones activas, Ruiz Díaz anunció que renunciará al tiempo restante de esa licencia y retomará el cargo el próximo 1 de octubre de 2026.

¿Cómo nació la fórmula?

Antes de ser postulado por el Partido Popular, Mizrachi había manifestado públicamente su disposición a competir por la Alcaldía de Panamá y había señalado que podía ser postulado por cualquier partido. El 24 de octubre de 2023, escribió en su cuenta de X que se ponía a disposición de los colectivos políticos interesados en postularlo, pero que mantendría su independencia de partido y criterio.

También señaló que escogería a su compañero de fórmula y que, de ganar, conformaría su equipo de trabajo sin imposiciones. Cuatro días después, Mizrachi anunció que había encontrado respaldo en un solo colectivo con el mensaje: “Solo uno aceptó. Vamos a construir el Panamá que merecemos”. El 29 de octubre de 2023, el Directorio Nacional del Partido Popular oficializó a Mizrachi como candidato a alcalde de Panamá. Ruiz Díaz lo acompañó como candidato a vicealcalde.

Para entonces, Mizrachi tenía un perfil empresarial y no había ocupado previamente un cargo de elección popular. Ruiz Díaz, en cambio, ya contaba con experiencia política. En 2022 promovió una solicitud de revocatoria de mandato contra el entonces alcalde capitalino, José Luis Fábrega. El proceso concluyó con su archivo luego de que se recolectaran menos de 18 mil firmas de las requeridas para convocar al referéndum revocatorio.

Ruiz Díaz también había intentado avanzar en una candidatura independiente a la Presidencia de la República, pero abandonó el proceso después de obtener 347 firmas. De esta manera, ya tenía una trayectoria política propia cuando fue escogido para acompañar a Mizrachi en la carrera por la Alcaldía.

El triunfo electoral

El 5 de mayo de 2024, Mizrachi y Ruiz Díaz ganaron la elección para la alcaldía del distrito de Panamá. La Junta de Escrutinio los proclamó el 9 de mayo y ambos asumieron sus cargos el 1 de julio.

Durante la campaña, Mizrachi sostuvo que su candidatura no se desarrolló siguiendo “el mismo libro de la política” y que contó con menos estructuras y un menor gasto que otras opciones. Previo a comenzar la administración, Mizrachi designó a Ruiz Díaz no solo como vicealcalde, sino también como secretario general del Municipio de Panamá.

El 5 de junio de 2024, Mizrachi describió públicamente a Ruiz Díaz como un amigo y destacó su experiencia y conocimiento: "A mis 36 años no pretendo saberlo todo; por eso me siento honrado y privilegiado de contar contigo, Roberto Ruiz Díaz, como vicealcalde y secretario general. Tu capacidad y conocimiento solo son superados por tu ética, transparencia y valores. Más que un compañero de fórmula, eres para mí un amigo y ejemplo a seguir, y te doy las gracias por aceptar el reto. Juntos Panamá va a brillar”, anunció Mizrachi en su red social “X”.

La relación entre ambos, sin embargo, comenzó a cambiar pocos meses después de asumir.

La salida de la Secretaría General

Poco más de un año después de asumir la nueva administración alcaldicia, en octubre de 2024, Ruiz Díaz puso a disposición de Mizrachi sus funciones como secretario general. El entonces vicealcalde explicó que había presentado su renuncia semanas antes y que el puesto era de libre remoción.

El 25 de octubre, Mizrachi anunció que había decidido dejar sin efecto el nombramiento de Ruiz Díaz como secretario general de la Alcaldía. Ruiz Díaz, no obstante, mantuvo su condición de vicealcalde, cargo para el que había sido electo.

“Al asumir nuestras funciones, encontramos una Secretaría General con excesivo poder y atribuciones que incluso limitaban las competencias del alcalde”, explicó el 2 de noviembre de 2024. También señaló que el proceso buscaba “restablecer el equilibrio en la gestión municipal” y agregó: “En consenso, decidimos desarticular lo que yo consideraba una Alcaldía paralela”.

En ese momento, Ruiz Díaz insistía en que su papel como vicealcalde consistía en asesorar y apoyar al alcalde. “Como vicealcalde, mi rol es asesorar y apoyar al alcalde en sus funciones”, manifestó. Después de dejar la Secretaría General, asumió funciones de asesoría dentro del Municipio.

Explicó posteriormente que consideraba que eran pocas las ocasiones en que se le consultaba sobre decisiones importantes y que sus posiciones no siempre coincidían con las decisiones adoptadas por la administración. Ese episodio constituyó el primer quiebre público entre los integrantes de la fórmula que había ganado la Alcaldía meses antes.

La licencia sin sueldo

El distanciamiento se profundizó en enero de 2025. El 21, el Concejo Municipal de Panamá aprobó una licencia sin sueldo para Ruiz Díaz por un periodo de dos años, solicitada por él. La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 07 y contemplaba una vigencia hasta el 1 de febrero de 2027.

Ruiz Díaz explicó que tomó la decisión porque consideraba que no era correcto recibir un salario si no tenía funciones sustantivas que lo justificaran. También señaló que quería dedicar tiempo a asuntos personales y que, durante su permanencia activa, había dejado de participar en algunas decisiones de la administración.

Durante ese periodo también se hicieron públicas otras diferencias entre ambos funcionarios sobre decisiones de la Alcaldía. Uno de los episodios ocurrió en enero de 2025, cuando Ruiz Díaz se desmarcó de un decreto municipal relacionado con la conmemoración del 9 de enero. El vicealcalde afirmó que no había participado en su redacción ni emisión y que no estaba de acuerdo con la medida.

“Como vicealcalde no tengo, ni tuve, arte ni parte en la redacción y emisión del decreto de duelo parcial del 9 de enero, ni estoy de acuerdo con el mismo. Yo me apego a la historia y la tradición nacional como panameño”, expresó.

En febrero de ese mismo año, mientras ya se encontraba en licencia, Ruiz Díaz presentó una denuncia penal contra Alejandro Miranda, a quien identificó como asesor de Mizrachi, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones públicas.

Según Ruiz Díaz, Miranda participaba en reuniones y tomaba decisiones dentro de la Alcaldía pese a que, según su denuncia, no contaba con un nombramiento o vínculo jurídico con la institución. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público para que se determinara si existía algún vínculo que permitiera esas actuaciones.

Al día siguiente, la respuesta del alcalde fue inmediata. Mizrachi calificó la denuncia como algo que “era de esperarse” y afirmó que se trataba del “modus operandi de una persona que, al renunciar a su puesto y no poder participar de un proyecto que construimos juntos, porque él quería mandar”.

“El alcalde aquí soy yo, el único que manda soy yo, el que firma y el que tiene su reputación en riesgo soy yo. Entonces él recurrió a lo único que conoce, los ataques jurídicos, cosa que para mí no es nueva”, manifestó Mizrachi. Mizrachi no respondió entonces si Miranda continuaba en la planilla municipal.

Un regreso antes de terminar la licencia

La separación de Ruiz Díaz de las funciones activas no llegará hasta febrero de 2027, como establecía originalmente la licencia. El 14 de septiembre de 2026, Ruiz Díaz comunicó al presidente del Concejo Municipal de Panamá, Dorindo Vega, su decisión de renunciar al periodo restante de la licencia y retomar el cargo de vicealcalde el próximo 1 de octubre.

En la carta solicitó que se emitiera la resolución correspondiente para formalizar su reincorporación y que se realizaran las gestiones administrativas para habilitar nuevamente la oficina de la Vicealcaldía y el personal de apoyo. Ruiz Díaz ha planteado que, tras su regreso, asumirá un papel de mayor fiscalización dentro del municipio.

El anuncio abrió una nueva etapa en la relación con Mizrachi y qué funciones tendrá dentro de la administración municipal. Mizrachi, por su parte, dijo que Ruiz Díaz podrá reincorporarse como vicealcalde, pero deberá cumplir las funciones que le sean asignadas por el alcalde.

“Si es la aspiración del señor Roberto integrarse, en la alcaldía va a tener que integrarse bajo las decisiones y las asignaciones que decida el alcalde, mi persona”, manifestó Mizrachi. El alcalde también expresó su preocupación por la posibilidad de que Ruiz Díaz intente afectar la gestión desde dentro de la administración.

Mizrachi señaló que todavía no está definido qué responsabilidades asumirá Ruiz Díaz después de su regreso y mencionó, como una posibilidad, asignarle funciones relacionadas con un albergue para habitantes de calle que la Alcaldía prepara en Las Garzas.“Yo creo que eso está por verse y lo más importante es ver qué tipo de disposiciones trae este individuo que desde afuera ha tratado de destruir, desprestigiar una administración”, sostuvo.

El regreso previsto para el 1 de octubre abre así una nueva etapa para una fórmula que comenzó a construirse en 2023, ganó la Alcaldía de Panamá en 2024 y, posteriormente, pasó de la coordinación inicial a una relación marcada por diferencias públicas sobre el manejo y el papel de Ruiz Díaz dentro de la administración municipal.

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