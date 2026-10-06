Una estudiante muerta y siete heridas en un ataque con cuchillo en una escuela en Estambul

El país se ha visto conmocionado este año por dos ataques mortales en centros educativos, ocurridos de forma consecutiva en abril.

Una adolescente mató a una alumna de secundaria, e hirió a otras siete el martes durante un ataque con cuchillo en una escuela de Estambul, afirmó el ministro turco de Educación, Yusuf Tekin.

"Hemos perdido a una de las alumnas" en el ataque ocurrido a primera hora de la mañana en un centro de Basaksehir, en el noroeste de la ciudad, declaró el ministro.

La policía detuvo a la presunta agresora, de 15 años.

"Una de las alumnas, Eslem Sare Bulut, que estaba recibiendo tratamiento, falleció pese a todos los esfuerzos realizados. Las otras siete alumnas heridas siguen hospitalizadas", aseguró en X el Ministerio del Interior turco.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, indicó que la agresora apuñaló a las jóvenes "sin hacer distinción" e ingresó al colegio con su uniforme escolar.

"Vive en el mismo barrio, pero estudia en otro centro escolar", añadió.

El país se ha visto conmocionado este año por dos ataques mortales en centros educativos, ocurridos de forma consecutiva en abril.

Uno de ellos tuvo lugar en un colegio, donde un adolescente de 14 años en Kahramanmaras (sur) mató a un profesor y luego a nueve niños de 10 y 11 años.

El autor, hijo de un policía jubilado, fue abatido en el lugar.

Este tiroteo, el peor perpetrado en Turquía en un entorno escolar, provocó la destitución del viceministro de Educación.

El otro ocurrió un día antes en la provincia de Sanliurfa (sureste), donde un exalumno abrió fuego en su instituto e hirió a 16 personas antes de quitarse la vida.

El mes pasado, un adolescente abrió fuego frente a una escuela en el oeste de Turquía, hiriendo a 11 alumnos —tres de ellos de gravedad— antes de ser detenido.