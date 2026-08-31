Tribunal Electoral presenta paquete de reformas para las elecciones de 2029

La iniciativa plantea fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización del financiamiento político, además de incorporar herramientas para enfrentar los nuevos riesgos asociados al uso de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos electorales.

Ciudad de Panamá/Desde el pleno de la Asamblea Nacional, el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, presentó el paquete de reformas electorales que busca actualizar las reglas que regirán los próximos comicios generales de 2029.

La propuesta surge tras varios meses de análisis y discusión en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y ahora deberá iniciar su recorrido legislativo, comenzando por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Durante la presentación, Arellano destacó que las reformas buscan fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, mejorar las condiciones de competencia para las candidaturas por libre postulación y corregir distorsiones relacionadas con la adjudicación de escaños.

El magistrado también señaló que la iniciativa plantea fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización del financiamiento político, además de incorporar herramientas para enfrentar los nuevos riesgos asociados al uso de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos electorales.

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Arellano sostuvo que la confianza ciudadana constituye un elemento fundamental para la legitimidad democrática, por lo que consideró necesario contar con reglas electorales claras, previamente establecidas y aplicadas de manera imparcial.

Uno de los principales componentes del paquete de reformas corresponde a la configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados a la Asamblea Nacional.

Arellano explicó que la propuesta fue presentada luego de realizar la consulta previa con el Consejo Nacional de Partidos Políticos, conforme a lo establecido en el artículo 147 de la Constitución Política y en ejercicio de las facultades otorgadas al Tribunal Electoral.

El proyecto plantea modificaciones en los circuitos electorales de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste.

Entre los cambios que serán analizados por los diputados se encuentra la transformación de algunos circuitos binominales en circuitos uninominales, lo que modificaría la forma en que se distribuyen y eligen los diputados en determinadas áreas del país.

La propuesta deberá ser discutida ahora en la Asamblea Nacional, donde los diputados tendrán que evaluar los cambios planteados por el Tribunal Electoral y definir el contenido final de las reformas que podrían regir las elecciones de 2029.

El paquete también busca adecuar la legislación electoral a los nuevos desafíos tecnológicos, con especial atención al impacto de la inteligencia artificial, el financiamiento político y la transparencia, con el objetivo de fortalecer la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral.

Con información de Meredith Serracín