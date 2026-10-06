Rusia niega haber ordenado restricciones por un supuesto caso de peste neumónica

Hasta 200 personas con las que podrían haber tenido contacto se encuentran en cuarentena, añadió People of Baikal.

Las autoridades rusas negaron este martes haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste.

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma.

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su contagio es a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió el martes en afirmar que es falso un documento que circula por internet medidas sobre un supuesto endurecimiento de las sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la región de Irkutsk.

"El documento y la información en cuestión no proceden de fuentes oficiales y son falsos", afirmó el organismo a través de Telegram.

"Por el momento no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo", informó, y recalcó que "la situación sanitaria epidemiológica en la región de Irkutsk (...) sigue siendo estable".

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer fallecida podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Otros medios afirmaron que su muerte pudo deberse a un accidente de laboratorio en las instalaciones.

Hasta 200 personas con las que podrían haber tenido contacto se encuentran en cuarentena, añadió People of Baikal.

En rueda de prensa en Ginebra, la OMS afirmó este martes que verifica la desaparición con las autoridades rusas.

"La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea", declaró el portavoz de la OMS Christian Lindmeier.

Las autoridades rusas aseguran que no se ha detectado la enfermedad durante la autopsia.

Según el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, una inspección de una comisión de expertos ha concluido que "la causa de la muerte fue una neumonía de etiología indeterminada".

Además, agregó, ningún empleado del instituto de lucha contra la peste ha acudido al médico desde la desaparición de la joven.

Estados Unidos sigue de cerca la situación. Este martes el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, instó a Rusia a ser "transparente" y "compartir más información con el mundo".