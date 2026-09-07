María Eugenia Pérez de Preciado, ratificada como fiscal general electoral

Le corresponderá ocupar el cargo hasta el 31 de diciembre de 2028.

Ciudad de Panamá/Con 50 a favor, unánime, el pleno de la Asamblea Nacional ratificó a María Eugenia Pérez de Preciado en el cargo de fiscal general del Tribunal Electoral.

La nueva fiscal general electoral es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Católica Santa María La Antigua; tiene un diplomado sobre Derechos Políticos en la Gestión Penal Electoral, en la Universidad de Panamá.

Pérez asumiría el cargo en reemplazo de Dilio Arcia, quien fue designado fiscal electoral en agosto de 2019, durante la administración de Laurentino Cortizo, y falleció en septiembre de 2025. Le corresponderá culminar el 31 de diciembre de 2028.

Pérez Cattaruzzo, en el 2007, inició su carrera dentro del entorno electoral ocupando el cargo de jueza segunda penal electoral del Primer Distrito Judicial por 10 años.

Posteriormente, fungió como Jueza de Garantías Penal Electoral del Primer Distrito Jurisdiccional, cuya función estaba en atender los procesos relacionados con denuncias sobre presuntas infracciones de delitos cometidos dentro del ámbito de los procesos electorales.

La Comisión de Credenciales revisó su hoja de vida, tras su nombramiento por el Ejecutivo, y se aprobó su recomendación para la ratificación.