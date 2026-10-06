Mafe Achurra comparte el tierno momento en que le canta 'Antología' a su bebé

El recuerdo tomó un nuevo significado después de escuchar recientemente a Shakira interpretar la canción junto a Dua Lipa .

Ciudad de Panamá, Panamá/La actriz y productora panameña Mafe Achurra compartió un momento especial de su embarazo al cantarle a su bebé ‘Antología’, una de las canciones más recordadas de Shakira y que, según contó, tiene un significado especial en su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Achurra publicó un video en el que se le escucha cantar mientras acaricia su vientre. Sobre las imágenes escribió con humor: “No Baby Shark en esta casa”, dejando claro que, por ahora, su bebé escuchará otro tipo de canciones.

La artista explicó que ‘Antología’ forma parte de sus recuerdos desde que era pequeña, pues la escuchó por primera vez durante el primer concierto al que asistió en su vida: el de Shakira en Panamá.

“Antología la escuché por primera vez en el primer concierto al que fui en mi vida, el de Shakira en Panamá, cuando era muy pequeña. Crecí con sus canciones y siento que, de alguna manera, fueron parte de mi despertar artístico”, relató.

El recuerdo tomó un nuevo significado después de escuchar recientemente a Shakira interpretar la canción junto a Dua Lipa. Para Achurra, volver a escucharla siendo adulta y ahora embarazada le permitió conectar con la letra desde otra perspectiva.

“Ahora, estando embarazada, me parece todavía más bonito pensar que puedo compartir esas mismas canciones con mi bebé”, escribió.

La actriz también reflexionó sobre la relación entre el arte y las distintas etapas de la vida. “Uno crece, cambia, vive cosas… pero las grandes creaciones se quedan ahí y nos van acompañando de maneras distintas”, expresó.

Un bebé que ya tiene nombre

El momento llega semanas después de que Achurra y su esposo, el también actor y productor panameño Diego De Obaldía, revelaran que se convertirán en padres.

En septiembre, la pareja anunció en redes sociales lo que describieron como su “mayor proyecto”, con un mensaje que resumía la importancia de esta nueva etapa: “Hay proyectos que te cambian la carrera. Y unos que te cambian la vida”.

También dieron a conocer que su hija se llamará Anastasia, un nombre estrechamente relacionado con uno de los proyectos teatrales más importantes que ambos han desarrollado juntos: Anastasia, El Musical.

Achurra y De Obaldía han interpretado a Anya y Dmitri en distintas presentaciones de la producción, incluyendo funciones especiales realizadas este año en el Teatro Astral de Buenos Aires, Argentina.

Puedes leer: Mafe Achurra revela su 'proyecto más importante': será mamá

Para la pareja, Anastasia tiene además un significado que va más allá del escenario. Explicaron que el nombre tiene origen griego y está relacionado con conceptos como resurrección, volver a levantarse y volver a vivir, un significado que adquirió un valor especial en esta nueva etapa de sus vidas.

Ahora, mientras esperan la llegada de su hija, Mafe parece haber encontrado una nueva forma de transmitirle desde el vientre algunas de las canciones que la acompañaron durante su propia infancia.

“Nosotros cambiamos, pero el arte queda y se pasa de una generación a otra”, concluyó la artista, antes de dedicarle un mensaje a Shakira: “Qué genia Shakira”.