Cuarto Puente | Anuncian cierres parciales en la Panamericana a partir del 16 de septiembre

Las labores corresponden a sondeos geotécnicos y se desarrollarán desde el miércoles 16 hasta el lunes 21 de septiembre de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se realizarán cierres parciales en la carretera Panamericana, en dirección hacia la ciudad de Panamá, como parte de los trabajos relacionados con el proyecto de Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Las labores corresponden a sondeos geotécnicos y se desarrollarán desde el miércoles 16 hasta el lunes 21 de septiembre de 2026, en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

La intervención se concentrará en el tramo comprendido entre el sector de la estación Puma y las inmediaciones del acceso al Puente de las Américas, en el corregimiento de Ancón.

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Durante las jornadas de trabajo se aplicarán cierres parciales de carriles para permitir el desarrollo de los sondeos. La circulación vehicular será orientada por banderilleros y unidades de la Policía Nacional.

El MOP indicó que la medida cuenta con el permiso correspondiente de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva, seguir las instrucciones del personal autorizado y conducir con precaución al aproximarse al área de trabajos.

El MOP pidió comprensión a los usuarios de esta vía por las posibles afectaciones que puedan generar las labores durante el horario nocturno.