¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este miércoles a distintos puntos
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este miércoles 16 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
📍Veraguas
• Cancha Multiusos de Los Ruices, distrito de Las Palmas
📍Panamá Oeste
• Cancha de baloncesto de Barriada Panamá, en Veracruz, distrito de Arraijan
📍Herrera
• Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza, distrito de Los Pozos
📍Chiriquí
• Sitio Lázaro en Tijeras, en el distrito de Boquerón
📍Colón
• Alcaldía de Colón, en Espinar, distrito de Colón
📍Panamá Este
• Mercado Periférico de Pacora, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá
📍Darién
• Instalaciones del MIDA, en Meteti, distrito de Pinogana
📍Los Santos
• Junta Comunal de Mogollón, en el distrito de Macaracas