¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este miércoles a distintos puntos

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este miércoles 16 de septiembre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

📍Veraguas

• Cancha Multiusos de Los Ruices, distrito de Las Palmas

📍Panamá Oeste

• Cancha de baloncesto de Barriada Panamá, en Veracruz, distrito de Arraijan

📍Herrera

• Terrenos frente al Centro de Salud de La Pitaloza, distrito de Los Pozos

📍Chiriquí

• Sitio Lázaro en Tijeras, en el distrito de Boquerón

📍Colón

• Alcaldía de Colón, en Espinar, distrito de Colón

📍Panamá Este

• Mercado Periférico de Pacora, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá

📍Darién

• Instalaciones del MIDA, en Meteti, distrito de Pinogana

📍Los Santos

• Junta Comunal de Mogollón, en el distrito de Macaracas