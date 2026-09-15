Maluma vuelve a ser papá: nace su segundo hijo, Orión Londoño Gómez

La paternidad ha ocupado un lugar importante en la vida del artista desde el nacimiento de París. Tras convertirse en padre por primera vez, Maluma ha hablado sobre cómo esa experiencia cambió sus prioridades y su manera de afrontar la vida.

El cantante colombiano Maluma volvió a convertirse en padre. El artista anunció este martes 15 de septiembre el nacimiento de su segundo hijo junto a su pareja, Susana Gómez, a través de una fotografía familiar publicada en su cuenta de Instagram.

El bebé, un niño, nació el lunes 14 de septiembre y recibió el nombre de Orión Londoño Gómez. Maluma acompañó la imagen, en la que aparece junto a Susana y el recién nacido, con el nombre de su hijo y la fecha de nacimiento.

Con la llegada de Orión, la familia de Maluma y Susana Gómez crece a cuatro integrantes. La pareja tiene a París Londoño Gómez, quien nació el 9 de marzo de 2024 en Medellín.

La relación entre Maluma y Susana Gómez comenzó alrededor de 2020 y ambos han procurado mantener buena parte de su vida familiar lejos del foco público. En mayo de este año anunciaron que esperaban a su segundo hijo, en una fotografía en la que aparecían junto a París mientras la pequeña besaba el vientre de su madre.

La llegada de Orión, una nueva etapa para la familia

La paternidad ha ocupado un lugar importante en la vida del artista desde el nacimiento de París. Tras convertirse en padre por primera vez, Maluma ha hablado sobre cómo esa experiencia cambió sus prioridades y su manera de afrontar la vida.

Durante el embarazo de su segundo hijo, el cantante también explicó que quería disfrutar buena parte de esa etapa en privado junto a Susana. La pareja confirmó posteriormente que esperaban un niño.

Maluma también había expresado su deseo de mantener el vínculo de sus hijos con Colombia. París nació en Medellín y el artista había señalado que sus raíces colombianas son importantes para él y su familia.

El nacimiento de Orión ocurre mientras Maluma mantiene una intensa actividad profesional. El artista, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, comenzó su carrera musical en la década de 2010 y posteriormente se consolidó como una de las figuras colombianas más reconocidas de la música urbana y latina.