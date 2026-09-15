Aeronáutica Civil desmiente supuesto cierre o traslado del aeropuerto Manuel Niño de Changuinola

La AAC señaló que la aclaración busca evitar la desinformación y la incertidumbre entre los residentes de la provincia, ante la circulación de contenidos falsos relacionados con el futuro de la terminal.

Bocas del Toro, Changuinola/La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) desmintió las versiones que circulan en redes sociales y grupos de WhatsApp sobre un supuesto cierre o traslado del Aeropuerto Manuel Niño, ubicado en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

La institución aclaró que actualmente no existe ninguna disposición para cerrar o trasladar esta terminal aérea, por lo que pidió a la población no dar credibilidad ni compartir información que no haya sido confirmada por canales oficiales.

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La AAC señaló que la aclaración busca evitar la desinformación y la incertidumbre entre los residentes de la provincia, ante la circulación de contenidos falsos relacionados con el futuro de la terminal.

La entidad reiteró su llamado a verificar la información antes de compartirla y aseguró que continuará comunicando de manera responsable, transparente y oportuna cualquier decisión relacionada con la aviación civil en el país.