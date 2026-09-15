CAF plantea una agenda regional frente al avance de la inteligencia artificial

CAF anunció que pondrá a disposición de los gobiernos su experiencia y capacidad de articulación para promover el intercambio de conocimiento y avanzar hacia una agenda regional en materia de transformación digital.

Ciudad de Panamá/América Latina y el Caribe deben definir una posición común frente al avance de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica, planteó CAF-Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe durante el Foro Internacional “Digitalizar para transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe”, realizado en Santiago de Chile.

Durante la apertura del encuentro, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, advirtió sobre la necesidad de que la región tenga una mayor capacidad para participar en las decisiones que marcarán el desarrollo de la inteligencia artificial, particularmente en temas como gobernanza de datos, acceso al cómputo, estándares, empleo y seguridad.

Díaz-Granados sostuvo que ningún país de la región puede influir por sí solo en las reglas que definirán el futuro de esta tecnología, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre los países y aprovechar las capacidades existentes.

CAF anunció que pondrá a disposición de los gobiernos su experiencia y capacidad de articulación para promover el intercambio de conocimiento y avanzar hacia una agenda regional en materia de transformación digital.

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Como parte de esta estrategia, uno de los próximos encuentros será el Foro CAF Panamá 2027, previsto para enero, donde la inteligencia artificial y el futuro digital de América Latina y el Caribe estarán entre los principales temas de discusión.

Además, el organismo informó que duplicará durante los próximos cinco años el financiamiento destinado a iniciativas relacionadas con transformación digital, con una meta de superar los $12 mil millones hasta 2031.

La agenda contempla tres áreas principales: Fortalecer las capacidades de los gobiernos para utilizar inteligencia artificial de manera segura y responsable

Financiar infraestructura tecnológica, conectividad, centros de datos, ciberseguridad y capacidad de procesamiento

Apoyar la transformación productiva, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El objetivo, según CAF, es que la adopción de estas tecnologías contribuya a mejorar los procesos productivos, impulsar la innovación y generar empleos de mayor calidad.

El foro también permitió el intercambio de experiencias entre países. En el encuentro participaron la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Ximena Lincolao, y el secretario de Gobierno Digital de Brasil, Rogério Souza Mascarenhas.

Mascarenhas expuso sobre los desafíos de la soberanía digital y destacó la experiencia de Brasil, que pasó del puesto 16 a ubicarse entre los 10 primeros países del mundo en el Índice de Gobierno Digital de la OCDE.