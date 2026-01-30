Amupa y CAF impulsan proyectos de turismo y economía verde junto a gobiernos locales

El objetivo de este encuentro es promover proyectos de turismo, cultura y economía verde en el país, en coordinación con los gobiernos locales.

Ciudad de Panamá/En el marco del Foro Económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, sostuvo una reunión con el vicepresidente de la CAF, Christian Asinelli, con el objetivo de promover proyectos de turismo, cultura y economía verde en el país, en coordinación con los gobiernos locales.

González calificó el encuentro como altamente productivo, al destacar el interés creciente de alcaldes y representantes de distintos puntos del territorio nacional por desarrollar iniciativas sostenibles que beneficien directamente a las comunidades.

“Por ejemplo, en Darién, a través del gremio, estamos impulsando una iniciativa llamada Economía Verde, que busca desarrollar proyectos que impulsen el turismo ecológico en diferentes áreas de la provincia de Darién”, señaló la presidenta de AMUPA.

Durante la reunión, el vicepresidente de la CAF reiteró el interés de la institución en respaldar proyectos liderados por los gobiernos locales, reconociendo los avances alcanzados en Panamá en materia de gestión municipal.

No obstante, Asinelli también hizo énfasis en las limitaciones que aún persisten y en las oportunidades existentes para fortalecer la transformación de los municipios como eje clave para un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente.

“Hay que seguir avanzando en la generación de ingresos y en mejora en la calidad de los servicios domiciliarios para los ciudadanos; siendo el primero, la gestión de residuos sólidos que debería ser una gran apuesta nacional”, expresó.

El acercamiento entre AMUPA y la CAF abre la puerta a futuras alianzas estratégicas orientadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y a impulsar modelos de desarrollo que integren la protección ambiental, el crecimiento económico y el bienestar social.