Festival CAF 'Voces de la Región' impulsa la cultura como motor del desarrollo previo al Foro Económico Internacional

El Festival CAF "Voces de nuestra Región" forma parte de la antesala del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que se celebra por segunda vez en Panamá y abordará temas clave como comercio, economía, desarrollo sostenible e integración regional.

Ciudad de Panamá/Panamá dio inicio este martes a las actividades previas del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 con la realización del Festival CAF "Voces de la Región", un espacio dedicado a la cultura como motor del desarrollo, que contó con la participación destacada de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.

El evento, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se desarrolló en el Panama Convention Center, en Amador, y marcó el arranque de la agenda oficial antes del inicio del foro económico, que comienza este miércoles 28 de enero y reunirá en el país a más de 5 mil participantes, incluyendo a siete jefes de Estado de la región.

Bajo el concepto “Voces de la Región”, el Festival CAF centró su programación en el papel de la cultura como eje fundamental del desarrollo económico y social de los países. La jornada incluyó paneles, intervenciones de líderes regionales y expresiones artísticas, con presentaciones de bailes típicos panameños que dieron apertura al encuentro.

En el acto inaugural participaron la ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera; el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados; y representantes del ámbito cultural, social y económico de América Latina y el Caribe.

Durante su intervención, la ministra Herrera destacó el valor integrador de la cultura. “La cultura ha sido siempre el hilo invisible que une a los países. Y el Festival CAF, este encuentro de Voces por nuestra Región, cultura que mueve el mundo, es una declaración de este principio”, expresó.

Por su parte, Sergio Díaz-Granados subrayó que el desarrollo no debe medirse únicamente en cifras. “Vemos el desarrollo desde el banco, no solo medible en números, sino también en la capacidad de nuestras sociedades para soñar y reconectar, especialmente con su diversidad”, afirmó.

Además, Díaz-Granados anunció que CAF inaugurará en marzo del próximo año en Panamá su hub de operaciones para el norte de la región, el cual funcionará también como un centro de difusión cultural de América Latina y el Caribe.

Uno de los momentos más relevantes del Festival CAF Voces fue el panel “La cultura, tejido vital”, que contó con la participación de la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, líder social guatemalteca y referente internacional en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos originarios.

Menchú centró su mensaje en la importancia del relevo generacional y la transmisión de la cultura como base para sociedades más conscientes. “Si cambiamos la conciencia, se nos ocurrirá impulsar una enorme cantidad de iniciativas que dignifican a nuestros pueblos y garantizan el relevo generacional”, expresó ante los asistentes.

En el marco de este foro, también se han confirmado reuniones bilaterales del presidente de la República, José Raúl Mulino, con varios mandatarios que visitan el país, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Rodrigo Paz, de Bolivia; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Con información de María De Gracia.