Presidente Mulino inaugurará junto a otros seis jefes de Estado el Foro CAF de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales el 28 y 29 de enero en ciudad de Panamá.

El foro contará con la participación de siete jefes de Estado y dos Premios Nobel de Economía, y se convertirá en el principal punto de encuentro político y económico para repensar el posicionamiento de la región en un entorno cada vez más cambiante.

La sesión inaugural del foro estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto a José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. Adicionalmente, participará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro incluirá ponencias de los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, y reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y referentes académicos para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

La agenda completa del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 está disponible en este link.

Puedes leer: Un foro para reposicionar a América Latina y el Caribe en el mundo