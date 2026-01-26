Foro Económico Internacional dejará importantes réditos económicos en Panamá, afirma el canciller

El foro se consolida como el principal punto de encuentro político y económico de la región, con el objetivo de repensar el posicionamiento de América Latina y el Caribe en un contexto global cambiante.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ciudad de Panamá se prepara para convertirse en el epicentro político y económico de la región con la celebración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que tendrá lugar este miércoles 28 y jueves 29 de enero, organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

El evento reunirá a más de 2,500 líderes políticos, económicos y académicos de todo el mundo y contará con la participación confirmada de siete jefes de Estado: los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, Ecuador, Jamaica y Chile, según informó la Cancillería panameña. A ellos se suman tres expresidentes, entre ellos los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos, así como la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

Además, el foro contará con la presencia de dos Premios Nobel de Economía, correspondientes a los años 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes participarán como ponentes principales.

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, destacó el impacto positivo que este evento tendrá para el país, tanto en el ámbito económico como en la proyección internacional de Panamá. De acuerdo con cifras oficiales, se han registrado más de 5,000 participantes, con 2,500 habitaciones hoteleras ocupadas por al menos dos noches, de las cuales 700 fueron reservadas directamente por la organización del foro. Asimismo, se contrataron más de 1.500 servicios de traslado, se emitieron 800 boletos aéreos y se generaron más de 300 empleos directos en áreas como logística, producción, seguridad, alimentación y servicios.

En cuanto a la agenda, se confirmó recientemente la participación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien inicialmente no figuraba entre los asistentes. Para la noche previa al evento está prevista la llegada a Panamá del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El miércoles 28, considerado el día central del foro, la apertura estará a cargo del presidente de la República, José Raúl Mulino, seguido por la intervención del mandatario brasileño. Posteriormente, ambos se trasladarán a la Presidencia de la República para sostener una reunión bilateral.

El foro se consolida como el principal punto de encuentro político y económico de la región, con el objetivo de repensar el posicionamiento de América Latina y el Caribe en un contexto global cambiante, abordando desafíos urgentes y promoviendo soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, reafirmando a Panamá como un actor clave en el escenario internacional.

Con información de Elizabeth González