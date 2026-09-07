CAF abre convocatoria para impulsar soluciones de inclusión financiera enfocadas en la economía plateada

La convocatoria estará abierta hasta el 18 de octubre de 2026 y está dirigida a empresas legalmente constituidas, con operaciones en al menos un país miembro de CAF.

Ciudad de Panamá/CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe abrió la convocatoria para la octava edición del Laboratorio CAF de Inclusión Financiera (LIF) 2026, que busca identificar soluciones digitales orientadas a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades derivadas de la transformación demográfica de América Latina y el Caribe.

En esta edición, el programa centra su atención en la llamada economía plateada, con propuestas dirigidas a fortalecer la inclusión, educación y bienestar financiero de las personas de 50 años o más, así como iniciativas que permitan preparar a la población para una mayor longevidad desde distintas etapas de la vida.

La convocatoria estará abierta hasta el 18 de octubre de 2026 y está dirigida a empresas legalmente constituidas, con operaciones en al menos un país miembro de CAF y que cuenten con soluciones tecnológicas actualmente en funcionamiento.

Las iniciativas deberán enfocarse en una de cuatro áreas:

• Capacidades financieras: educación financiera y digital, ciberseguridad y planificación para una vida más larga.

• Productos y servicios financieros: banca digital accesible, pagos, ahorro, seguros y otras soluciones innovadoras.

• Productividad de las MiPymes senior: crédito, pagos digitales, gestión financiera y soluciones vinculadas a la economía plateada.

• Govtech inclusivo: identidad digital, pagos de asistencia social, formalización y servicios públicos.

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De las propuestas recibidas se seleccionarán 20 finalistas, quienes participarán en un Pitch Day virtual el próximo 9 de diciembre. Posteriormente, hasta ocho proyectos serán escogidos como ganadores e iniciarán en 2027 un proceso de aceleración, preparación para inversión y conexión con potenciales aliados.

Los ganadores tendrán acceso a programas de aceleración personalizados, coaching, mentorías, talleres y acompañamiento para fortalecer sus modelos de negocio y la gestión de impacto. También podrán participar en espacios de conexión con inversionistas, instituciones financieras, empresas y otros aliados de la red del LIF, con posibilidades de establecer alianzas comerciales y avanzar en su expansión regional.

Antonio Silveira, vicepresidente de Sector Privado de CAF, señaló que la longevidad representa uno de los principales desafíos para los sistemas financieros de la región y destacó el potencial de la innovación digital para acompañar las distintas etapas de la vida y convertir el envejecimiento en una oportunidad de desarrollo.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 18 de octubre de 2026. El anuncio de los 20 finalistas está previsto para el 23 de noviembre, mientras que el Pitch Day se realizará el 9 de diciembre. Entre enero y septiembre de 2027 se desarrollarán los programas de aceleración, preparación para inversión y conexión con potenciales aliados.

Las empresas interesadas pueden consultar las bases y realizar su postulación en CAF – Laboratorio de Inclusión Financiera 2026.