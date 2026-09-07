Prima de antigüedad: Alcaldía de Panamá informó del pago a 938 exfuncionarios; confirman que hay 3,662 solicitudes

El informe actualizado al 4 de septiembre registra 3,662 solicitudes recibidas y 2,631 respondidas, mientras el proceso de pago puede extenderse hasta seis meses por los trámites requeridos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que ha pagado un total de $1,710,909.10 en concepto de prima de antigüedad a exfuncionarios municipales. La entidad indicó que estas acciones forman parte del proceso de atención de las solicitudes acumuladas desde administraciones anteriores, a partir de 2014.

De acuerdo con el más reciente informe de gestión de la institución, actualizado al 4 de septiembre, un total de 938 exfuncionarios han recibido sus pagos. La Dirección de Recursos Humanos registra 3,662 solicitudes recibidas, de las cuales 2,631 ya han sido respondidas.

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En tanto, la Alcaldía reporta $2,252,608.00 en fondos disponibles en ahorros para cubrir las planillas que se encuentran en trámite y la proyección de pagos contemplada hasta las correspondientes al año 2024.

Para que los pagos puedan hacerse efectivos, la Alcaldía destacó que los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos y completar distintas etapas del proceso, que incluyen la certificación y el refrendo de la Contraloría General de la República.

Según la entidad, estos trámites pueden extenderse hasta seis meses, dependiendo del proceso requerido para cada solicitud.