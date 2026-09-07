Prima de antigüedad: Alcaldía de Panamá informó del pago a 938 exfuncionarios; confirman que hay 3,662 solicitudes

El informe actualizado al 4 de septiembre registra 3,662 solicitudes recibidas y 2,631 respondidas, mientras el proceso de pago puede extenderse hasta seis meses por los trámites requeridos.

Según la entidad, estos trámites pueden extenderse hasta seis meses, dependiendo del proceso requerido para cada solicitud. / Cortesía de la Alcaldía de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que ha pagado un total de $1,710,909.10 en concepto de prima de antigüedad a exfuncionarios municipales. La entidad indicó que estas acciones forman parte del proceso de atención de las solicitudes acumuladas desde administraciones anteriores, a partir de 2014.

De acuerdo con el más reciente informe de gestión de la institución, actualizado al 4 de septiembre, un total de 938 exfuncionarios han recibido sus pagos. La Dirección de Recursos Humanos registra 3,662 solicitudes recibidas, de las cuales 2,631 ya han sido respondidas.

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En tanto, la Alcaldía reporta $2,252,608.00 en fondos disponibles en ahorros para cubrir las planillas que se encuentran en trámite y la proyección de pagos contemplada hasta las correspondientes al año 2024.

Para que los pagos puedan hacerse efectivos, la Alcaldía destacó que los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos y completar distintas etapas del proceso, que incluyen la certificación y el refrendo de la Contraloría General de la República.

Según la entidad, estos trámites pueden extenderse hasta seis meses, dependiendo del proceso requerido para cada solicitud.

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