Inadeh entrega 1,550 certificados en Panamá y supera las 106 mil descargas digitales

Más de 3,800 certificados han sido entregados en las nueve graduaciones masivas realizadas desde 2024 en diferentes puntos del país

Ciudad de panamá, Panamá/El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) realizó su segunda graduación masiva en la provincia de Panamá, con la entrega de 1,550 certificados a participantes que culminaron sus estudios de formación. Los graduandos provienen de los centros de formación de: Tocumen, Centro India, Chepo, Los Andes, Bonifacio Pereira, Panamá Pacífico, La Chorrera y La Marquesa.

Desde 2024, el Inadeh ha realizado nueve graduaciones masivas en Panamá, Chiriquí, la Península de Azuero, Veraguas, Coclé y Bocas del Toro, además de jornadas especiales para participantes de Marino Ordinario y del programa Profesional de Cuidado a Personas Mayores.

En total, se han entregado aproximadamente 3,800 certificados que forman parte del proceso de atención de una deuda histórica de más de 20 años con personas que habían culminado sus cursos y permanecían a la espera de su certificación.

El Inadeh también avanza en la digitalización de sus certificados. Estos pueden ser descargados por el participante desde cualquier punto del país; los mismos incorporan códigos QR para verificar su legitimidad y facilitar su uso en procesos de búsqueda de empleo y crecimiento profesional.

Desde octubre de 2025, se han descargado 106,327 certificados de manera digital. La digitalización forma parte de los cambios implementados por el Inadeh para agilizar sus procesos y facilitar el acceso de los egresados a sus documentos.

Con estas acciones, el Inadeh reafirma su compromiso de fortalecer la formación profesional, reconocer las competencias adquiridas por los panameños y ampliar las oportunidades para su inserción laboral, crecimiento profesional y desarrollo humano.

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