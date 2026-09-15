Regulación de estacionamientos públicos: Asamblea acoge anteproyecto para ordenar el servicio

Con ánimos de brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios, la comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que preside el diputado Jamis Acosta, asumió el anteproyecto de ley 47, que regula el servicio de estacionamientos públicos.

Ciudad de panamá, Panamá/Según el impulsador de esta iniciativa, el diputado Jorge Bloise, trata de hacer justicia a los ciudadanos que utilizan los estacionamientos públicos y que son víctimas de hurtos sin que nadie se haga responsable; por lo que, a través de esta medida, se pretende que los dueños de estos sitios se hagan responsables.

El proyecto busca regular los estacionamientos públicos pagados para que exista un respaldo legal de la empresa que ofrece este servicio de estacionamientos. Igualmente, esta instancia legislativa prohijó el anteproyecto de ley 118, que adiciona un artículo a la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la Contratación Pública, propuesto por el diputado Marcos Castillero.

En ese sentido, el diputado Castillero explicó que se busca facilitar el mecanismo para llevar soluciones a comunidades que llevan años sin los servicios de electricidad y agua potable, en todo el país.

Detalló que esta iniciativa lo que pretende es que la contratación pública pueda responder a una realidad social y se puedan encontrar los mecanismos más ágiles es para atender a estas comunidades sin sacrificar la transparencia, responsabilidad ni protección de los recursos del Estado.

La reunión contó con representantes de la ASEP, ACODECO y Superintendencia de Bancos de Panamá.

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