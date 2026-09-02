Cuarto Puente se prepara para nueva etapa con instalación de primera viga transversal

La construcción de esta primera viga transversal permitirá continuar con la siguiente fase de la obra y seguir elevando las columnas entre 50 y 60 metros adicionales.

Ciudad de Panamá/El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá se prepara para avanzar hacia una nueva fase constructiva con la próxima instalación de la primera viga transversal de la torre principal Este, identificada como M3, una estructura que actualmente alcanza los 53 metros de altura.

La torre se construye en el sector de Arenera, La Boca, en el corregimiento de Ancón, y tendrá una altura final de 186 metros, equivalente a unos 62 pisos. Esta será una de las dos estructuras principales en forma de H que sostendrán el tramo atirantado del puente.

La segunda torre, denominada M4 Oeste, se levanta en el cauce de navegación del Canal de Panamá. Ambas estructuras funcionarán como elementos principales de soporte de la obra.

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Manuel Alvarado, director del proyecto, explicó que la instalación de la primera viga transversal permitirá avanzar hacia la siguiente etapa de construcción y continuar elevando las columnas entre 50 y 60 metros adicionales.

Posteriormente, está prevista la construcción de una segunda viga transversal, desde la cual partirán los cables encargados de sostener el tablero principal del puente.

Según Alvarado, la instalación del tablero podría concretarse en 2027, mientras que su fabricación está programada para finales de este año mediante procesos industriales que se desarrollarán fuera del área de construcción.

El tramo atirantado del Cuarto Puente tendrá una longitud total de 965 metros. De este recorrido, 485 metros corresponderán al vano central que se ubicará sobre el canal navegable, mientras que los dos vanos laterales tendrán una longitud de 240 metros cada uno.

La estructura estará sostenida por cuatro elementos principales: dos pilas de transición y las dos torres en forma de H. Estas últimas servirán como puntos de anclaje para un sistema compuesto por 152 cables que soportarán el tablero principal.

Con la construcción de las torres y la próxima instalación de las vigas transversales, el proyecto avanza hacia las etapas que permitirán posteriormente incorporar el sistema de cables y el tablero del puente sobre el Canal de Panamá.