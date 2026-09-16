Mulino espera que reforma a las asociaciones público-privadas avance sin demora en la Asamblea

El mandatario destacó que la propuesta incorpora el desarrollo de proyectos relacionados con el agua, un componente que, según explicó, no estaba contemplado en la legislación anterior.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que su administración aprobó un proyecto de ley para modernizar el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP), con el propósito de atraer inversiones para proyectos de infraestructura, desarrollo y agua.

Sus declaraciones se dieron durante la inauguración del XVIII Foro Nacional para la Competitividad 2026, donde pidió que la propuesta avance sin demoras en la Asamblea Nacional.

Justo ayer aprobamos un proyecto de ley que moderniza el régimen de asociación público-privada, un verdadero trabajo en equipo con los gremios del sector privado y apoyo técnico del PIB”, manifestó.

Ayer, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, que modifica la Ley 93 de 2019, mediante la cual se estableció el régimen de Asociación Público-Privada (APP), con el propósito de facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios con participación del sector privado. La propuesta busca ajustar el marco vigente a partir de la experiencia acumulada durante los últimos seis años y agilizar los procesos relacionados con la formulación, estructuración y licitación de proyectos bajo esta modalidad.

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El mandatario destacó que la propuesta incorpora el desarrollo de proyectos relacionados con el agua, un componente que, según explicó, no estaba contemplado en la legislación anterior.

Espero y confío en que esa ley pase el camino legislativo lo antes posible y sin demora para poder atraer a Panamá todo el interés que hay con relación a estas asociaciones público-privadas en temas de desarrollo, infraestructura, agua, que no estaba en la anterior ley, entre otros”, afirmó.

Mulino planteó que la competitividad del país requiere coordinación entre el Gobierno y el sector privado, además de reglas claras, reducción de trámites y resultados que puedan medirse. “La competitividad no se edifica con discursos demagógicos ni con promesas al aire, se construye con métricas rigurosas, simplificación del trámite, certeza jurídica para las inversiones y oportunidades reales de empleo para la familia panameña”, expresó.

Panamá busca salir de la última lista fiscal

El presidente también abordó la permanencia de Panamá en listas internacionales y aseguró que su administración mantiene una estrategia para lograr que el país sea excluido de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal.

Es inaceptable que un país que ha realizado sacrificios titánicos para actualizar su marco regulatorio y financiero continúe expuesto al trato discriminatorio en listas internacionales, ya menos que antes y vamos por la última”, declaró.

Mulino recordó la exclusión de Panamá de la lista de terceros países de alto riesgo de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Gracias a un esfuerzo diplomático, técnico y legal sin precedentes, logramos la exclusión de Panamá de la lista de terceros países de alto riesgo, en lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la Unión Europea”, señaló.

El mandatario espera que los avances realizados por el país sean reconocidos en los próximos meses. “Mantenemos nuestra estrategia institucional para salir definitivamente de las listas de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal, confiando en que este avance sea reconocido formalmente en los próximos meses”, afirmó.

También aseguró que Panamá ha implementado la legislación relacionada con la sustancia económica para reforzar su reputación financiera internacional.

“Panamá es un centro de negocios legítimo, transparente y competitivo, donde las operaciones cuentan con un arraigo real, productivo y sustancial en nuestra economía”, sostuvo.

Panamá Conecta busca digitalizar los trámites estatales

Como parte de las acciones para reducir la burocracia, Mulino destacó la plataforma Panamá Connect, mediante la cual se digitalizan trámites de distintas instituciones públicas.

El núcleo fundamental de este esfuerzo es Panamá Connect, la plataforma digital unificada que transforma los servicios estatales. Decenas de trámites que antes requerían filas, sellos de papel y semanas de espera, hoy se tramitan en 100% en formato digital desde un dispositivo móvil o una computadora”, explicó.

Para el mandatario, la digitalización también permite reducir la discrecionalidad dentro de las instituciones.

“Cada proceso digitalizado representa un espacio ganado a la discrecionalidad y a la corrupción”, afirmó.

Mulino indicó que actualmente participan más de 30 entidades y que se trabaja para incorporar al resto de las instituciones.

“Me acaban de enseñar aquí el estand de la AIG. Felicidades, Fito y todo tu equipo, porque ahí lo que tenemos es que ahora hacemos un esfuerzo para incorporar a todas las entidades del Estado a que se sumen, en adición a las treinta y tantas que hay ya, para facilitarle la vida a la gente”, expresó.

Una plataforma para interconectar la cadena logística

El presidente también se refirió a la implementación del Sistema Único de Información Logística o Community System, diseñado para conectar en tiempo real a los actores de la cadena logística y agilizar el movimiento de carga.

En este marco, la implementación del Sistema Único de Información Logística, o Community System, plataforma que interconecta a todos los actores de la cadena en tiempo real para agilizar el flujo de carga, representa nuestra hoja de ruta”, manifestó.

Mulino sostuvo que Panamá debe aprovechar su posición geográfica para generar mayor valor mediante el procesamiento, transformación, empaque y distribución de mercancías.

“Panamá no debe ser únicamente un lugar de tránsito. Debe consolidarse como el gran centro del comercio global de las Américas”, concluyó.