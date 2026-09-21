¡Fiebre total por Tu Cara Me Suena! Del furor con los fans a ocho transformaciones de infarto

Tras una concurrida firma de autógrafos en El Dorado Mall, los ocho famosos regresan al clonador con nuevos retos que van de José José y Juan Gabriel a Cher y Spice Girls.

Ciudad de Panamá, Panamá/La emoción por Tu Cara Me Suena 2026 no esperó hasta el miércoles para hacerse sentir. Durante el fin de semana, los famosos salieron del escenario para compartir de cerca con sus seguidores en una concurrida firma de autógrafos realizada en El Dorado Mall.

Ahora, después de fotografías, risas, bailes, la atención vuelve al clonador. Este miércoles 23 de septiembre, los ocho participantes regresarán con nuevos personajes y una combinación de ritmos, que llevará la gala desde la música disco hasta la salsa, pasando por la balada, el pop y el reggae en español.

El sexto show, llega después de una gala en la que Vicente celebró una doble victoria, al convertirse en el favorito del público y en el ganador de la noche. Sin embargo, la competencia continúa y el pulsador ya repartió ocho retos completamente diferentes.

¡Las filas hablaban por sí solas!

La firma de autógrafos en El Dorado Mall, se convirtió en un adelanto de la energía que se vive cada miércoles. Desde temprano, una gran cantidad de seguidores se acercó para conocer a los famosos, pedirles un autógrafo y compartir unos minutos con ellos.

Las largas filas estuvieron acompañadas por música, baile y mucha gozadera. Por un momento, el ambiente de Tu Cara Me Suena salió del teatro del ITSE y se instaló en medio del centro comercial.

Quienes participaron también tuvieron la oportunidad de tomarse una fotografía y recibirla impresa para llevársela como recuerdo. Además, se entregaron otros detalles del programa, entre ellos llaveros para quienes querían guardar algo más de aquella tarde.

Niños, jóvenes y adultos se sumaron a la actividad, demostrando que el programa también se disfruta fuera de la pantalla. Los famosos dejaron a un lado los ensayos y las transformaciones para conversar, posar para las cámaras y agradecer el respaldo que han recibido durante las primeras cinco galas.

Del encuentro con el público… ¡directo al clonador!

Después de compartir con sus seguidores, los participantes regresan a una semana de ensayos en la que deberán estudiar voces, gestos, movimientos y estilos muy diferentes.

El pulsador volvió a hacer de las suyas y dejó una selección de artistas que promete exigir versatilidad. Algunos famosos tendrán que cambiar de género; otros deberán asumir la energía de agrupaciones completas y varios se enfrentarán a intérpretes reconocidos por su personalidad sobre el escenario.

Estos son los retos del sexto show:

Maisa Pérez Condacín será José José. La ganadora del cuarto show tendrá que entrar en el universo romántico de “El Príncipe de la Canción” y cuidar cada detalle de una interpretación marcada por el sentimiento.

Yamilka Pitre será Sister Sledge. El reto llevará a Yamilka hasta la época dorada de la música disco, donde la actitud, el ritmo y la presencia escénica serán indispensables.

Anarkelys Arias será Jimmy Bad Boy. La participante asumirá una transformación con sello panameño y tendrá que llevar al escenario la energía urbana del artista.

Ale Merod será Spice Girls. El pop británico se apoderará de su presentación con un personaje que exigirá baile, seguridad y toda la fuerza de una de las agrupaciones femeninas más recordadas.

Israel “Ñero” Berastegui será Juan Gabriel. Después de convertirse en Céline Dion, “El Don de la TV” tendrá que abrazar la teatralidad, los gestos y la intensidad interpretativa del “Divo de Juárez”.

El Urri será El General. El creador de contenido cambiará la guaracha cubana de Tres Patines por el ritmo y la identidad de una de las figuras fundamentales del reggae en español.

Rikiplops será Tito Nieves. La salsa llegará con un reto que pondrá a prueba su afinación, su energía y su capacidad para desenvolverse dentro de un género que invita al público a levantarse de la silla.

Vicente Chávez será Cher. Tras cantar a dúo consigo mismo como Andrea Bocelli y Sarah Brightman, “El Pay de Limón” enfrentará otra transformación de género para asumir la voz, la imagen y la presencia de la estrella estadounidense.

Por ahora, el pulsador solamente reveló los artistas. Cualquier invitado, comodín o sorpresa adicional tendrá que esperar hasta que comience la gala.

Ocho transformaciones y una competencia que se aprieta

La variedad de personajes anticipa una noche de contrastes. Los participantes tendrán que pasar de la elegancia de la balada al movimiento de la música disco, del sentimiento de la salsa a la fuerza del pop y del reggae en español.

Cada semana el parecido físico es apenas el comienzo. Detrás de cada presentación hay ensayos vocales, clases de baile, preparación actoral, maquillaje y vestuarios diseñados para que cada famoso pueda desaparecer durante unos minutos dentro de su personaje.

Luego llegará el momento de escuchar al jurado, conocer los votos de los propios participantes y descubrir quién conquistará al público. Cada punto puede modificar la tabla y aumentar la presión rumbo a la segunda mitad de la competencia.

La cita es este miércoles 23 de septiembre, a las 8:00 p. m., por TVN, TVN Pass y YouTube. Después de ver las filas y la emoción que provocaron los famosos en El Dorado Mall, queda claro que el público ya está listo. ¿Quién logrará adueñarse del sexto show?