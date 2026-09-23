Uno de los casos denunciados corresponde a un choque entre pescadores, situación considerada de alto riesgo. A esto se suman denuncias de pescadores de Palo Seco, quienes aseguran haber sido afectados por actos de vandalismo contra sus artes de pesca y el hurto de equipos, entre ellos motores.

Las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la costa sur de Veraguas, luego de una serie de incidentes que han involucrado a pescadores de la zona y que han generado preocupación entre quienes se dedican a la pesca artesanal.

Ante estos hechos, las autoridades y los gremios de pescadores acordaron implementar nuevas estrategias de vigilancia para prevenir que se repitan situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de quienes realizan sus labores en el mar.