Toque de queda: Policía evalúa aplicar esta medida en Veracruz, Arraiján

Veracruz, Arraiján./El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, anunció que evalúa aplicar un toque de queda en Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, tras los disparos registrados en el corregimiento y difundidos en redes sociales.

Fernández indicó que la alcaldesa le remitió una nota sobre la medida y que el dispositivo podría activarse en coordinación con la Alcaldía, aunque todavía no anunció una fecha.

“Estamos viendo con muy buenos ojos” la propuesta, señaló Fernández. Agregó que la Policía busca aplicar en Veracruz una medida similar a la utilizada en sectores de San Miguelito, donde, según dijo, dio resultados positivos.

Antes de activarla, indicó que deben coordinar con la Senniaf, el Ministerio de Salud y otras entidades.

El funcionario explicó que la Policía desplegó un operativo en Veracruz después de que circularan los videos. Según su versión, los disparos fueron hechos al aire como provocación entre grupos vinculados al microtráfico. “No se dio una confrontación como tal entre grupos delictivos”, precisó. Advirtió, además, que algunos videos difundidos en redes tendrían audios antiguos añadidos.

El director estimó que en el corregimiento, donde viven unas 24,000 personas, operan entre ocho y diez grupos delictivos. También señaló que la Policía ha identificado a unas 50 personas sin hogar que consumen drogas, situación que, a su juicio, contribuye al microtráfico. Añadió que la zona lleva casi tres meses sin registrar homicidios, pero sostuvo que la institución actuará con mayor firmeza ante los disparos.

La Policía trabaja con el Ministerio Público en la obtención de órdenes de allanamiento para localizar las armas de fuego. Fernández indicó que también se ha recabado información de inteligencia sobre el uso del área costera para el ingreso y resguardo de drogas. Los operativos y las investigaciones antipandillas continuarán, dijo, aunque advirtió que requieren tiempo para construir casos sólidos.

Sobre posibles aprehensiones, el director no reportó ninguna durante la entrevista. Explicó que el operativo acababa de comenzar y que unidades de Fuerzas Especiales y de control de multitudes reforzarían la presencia policial en los próximos días.

Reconoció que las acciones podrían causar incomodidad entre los residentes, pero pidió la colaboración de la comunidad.

Con información de Yami Rivas.