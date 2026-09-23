Suspensión temporal: La potabilizadora Escobal detiene operaciones por mantenimiento

Potabilizadora en Colón entra en suspensión temporal por trabajos de mantenimiento a infraestructuras.

Colón, Panamá/A través de un comunicado, el Canal de Panamá anunció que suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en la potabilizadora Escobal, de la provincia de Colón.

Debido a que realizarán trabajos de mantenimiento en las infraestructuras, para así optimizar el servicio.

La suspensión empezará el sábado 26 de septiembre, a partir de las 08:00 am, hasta las 02:00 pm. Cuando finalice el mantenimiento, el servicio se restablecerá gradualmente a medida que se reinicien las operaciones y el sistema se recupere.

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A su vez, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ya había hecho mención de reparaciones y mantenimientos en el calendario de trabajos programados en diferentes plantas potabilizadoras del país, durante la semana comprendida entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre.