Ale Merod y sus invitadas revivieron el furor de las Spice Girls en una explosión británica
Karina Linnett, Ana Patricia Domínguez, Karol Wilson y Valeria Rettally completaron un quinteto lleno de Girl Power.
La locura de los años 90 se apoderó del cierre. Ale Merod lideró uno de los números más ambiciosos de la noche al encarnar a las Spice Girls junto a un poderoso grupo de famosas invitadas.
Karina Linnett, Ana Patricia Domínguez, Karol Wilson y Valeria Rettally entraron al clonador para interpretar "Wannabe". Cada una logró capturar la personalidad distinta de su "Spice", logrando una coordinación y actitud que encendió al público de principio a fin.