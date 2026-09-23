La locura de los años 90 se apoderó del cierre. Ale Merod lideró uno de los números más ambiciosos de la noche al encarnar a las Spice Girls junto a un poderoso grupo de famosas invitadas.

Karina Linnett, Ana Patricia Domínguez, Karol Wilson y Valeria Rettally entraron al clonador para interpretar "Wannabe". Cada una logró capturar la personalidad distinta de su "Spice", logrando una coordinación y actitud que encendió al público de principio a fin.