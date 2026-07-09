Adalberto Carrasquilla y Pumas cuentan con un nuevo director técnico

El club presentó a su nuevo entrenador que empezará a ejercer sus funciones en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX de México.

México/El entrenador argentino Esteban Solari fue presentado el jueves como el nuevo entrenador del Pumas de México, club del que fue goleador hace 20 años.

Solari, de 46 años, dirigirá al reciente subcampeón del torneo Clausura y asume una semana antes de que comience el Apertura.

Su debut será el sábado 18 de julio ante Pachuca, club que dirigió la temporada pasada y que fue eliminado precisamente por Pumas.

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"Estoy muy feliz de estar de vuelta en lo que considero es mi casa", dijo Solari en la ceremonia de presentación. "La identidad de Pumas es muy fuerte, representa los mejores valores de los mexicanos".

Pumas cayó en una dramática final en el torneo pasado ante Cruz Azul.

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"Voy a dejar la vida por poder plasmar el sueño que tenemos", señaló el técnico, que no detalló su plan de juego o refuerzos.

Solari es miembro de una dinastía del fútbol mexicano y espera ahora desde el banco replicar las buenas actuaciones que tuvo hace 20 años con el equipo universitario como jugador: anotó 25 goles en 40 partidos entre 2007 y 2008.

"Empezamos el camino donde lo terminamos", dijo. "Vi mucha predisposición a entender rápido cuál es la idea de juego".