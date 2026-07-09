La Selección Sub-20 de Panamá continúa afinando detalles en la recta final de su preparación rumbo al Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026.

Panamá/Este jueves, el equipo realizó su último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga, Arraiján, previo a su enfrentamiento de mañana ante la Sub-20 de Cuba en un partido de entrenamiento con miras al Premundial.

El pasado martes, ambos conjuntos igualaron sin goles en el primero de los dos partidos de entrenamiento, en un encuentro disputado en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión, en Penonomé.

Con información de FPF