FIFAe Nations League 2026 | Panamá hace historia en los Esports

Una vez más, el país participa en un clasificatorio mundial organizado directamente por la FIFA.

El sueño mundialista de Panamá no termina y el talento nacional sigue sobresaliendo en distintas canchas. En esta ocasión el istmo brilla en los Esports. Y es que una vez más, el país participa en un clasificatorio mundial organizado directamente por la FIFA, llamado FIFAe Nations League 2026 y lo hace dejando una huella imborrable: justo hoy los canaleros pasaron a las continentales en México de eFootball Mobile, con el team conformado por José Madrid y Juan Mendoza.

De esta forma logran lo que ya habían alcanzado Elias Herrera y Jhonnatan Mora al clasificar en la categoría eFootball Consola. Por su parte, Diego Salvador, Carlos Bouche y Luis Moreno mantienen viva la esperanza en Rocket League.

El hito no solo radica en la participación, sino en el formato de juego. En una entrevista exclusiva, los organizadores de la Asociación Panameña de Esports y la vicepresidenta de la Asociación, Alexandra Rangel, revelaron que, por primera vez en la historia del país (y casi a nivel mundial en estas disciplinas), se está compitiendo en modalidad de dúo (dos versus dos- 2v2) en eFootball Consola y eFootball Mobile. "Normalmente son categorías que se juegan en uno versus uno (1v1), así que para nosotros fue un gran reto", señalaron. En el caso de Rocket League, el formato es el clásico de equipo, con enfrentamientos de tres contra tres (3v3).

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Un desempeño que da de qué hablar

En la categoría de eFootball Consola, el equipo panameño ha demostrado una consistencia arrolladora. Durante las primeras semanas de competencia, se mantuvieron en las primeras posiciones de la tabla, llegando a ocupar el segundo lugar con 550 puntos, solo por detrás de México con 585 puntos, su máximo rival en la región. "Hemos salido bastante invictos, por así decirlo", comentara Rangel. Gracias a esta regularidad en el puntaje, el equipo conformado por Elias Herrera y Jhonnatan Mora logró sellar su clasificación a la siguiente fase.

La buena racha se extendió hasta la última semana de competencias, donde nuevamente se mantuvieron casi invictos, sufriendo únicamente una derrota a manos de la selección mexicana, considerada una de las potencias del continente en la disciplina.

Alianza estratégica y sede oficial

La participación de Panamá en este clasificatorio se desarrolla como parte de un trabajo coordinado entre la Asociación Panameña de Esports (FEPAES) y la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Las jornadas de entrenamiento y competencia se realizan en las instalaciones de Triex, (Costa del Este), desde donde los jugadores disputan las diferentes fechas del clasificatorio, un proceso que se ha extendido durante varias semanas.

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Rumbo a México

El esfuerzo ya tiene su primera gran recompensa. El equipo clasificado de eFootball Consola viajará a México del 28 al 30 de agosto para disputar el CONTINENTAL CHAMPIONSHIP NORTH, de Centroamérica y el Caribe correspondiente a su sección. La sede varía según la región, y en esta ocasión, el destino será tierra azteca, donde Panamá buscará seguir haciendo historia.

El país espera con ansias el desenlace de las categorías de Mobile y Rocket League, mientras los jugadores continúan su preparación en Triex, con la mira puesta en dar que hablar en el escenario mundial. "Panamá ha dado bastante de qué hablar", sentenciaron los organizadores, y la Vicepresidenta Rangel conscientes de que, aunque es la primera vez que el país asiste a un mundial de esta magnitud en FIFA, no será la última.