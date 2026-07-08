Mundial 2026 | Haaland busca seguir haciendo historia: Noruega desafía a Inglaterra por un lugar en semifinales

El delantero del Manchester City , con siete goles en el torneo, lidera la campaña más exitosa de los vikingos en 28 años; los escandinavos y los Tres Leones de Harry Kane se citan el sábado en el Hard Rock Stadium.

Panamá/La selección de Noruega vivirá este sábado 11 de julio el partido más importante de su historia reciente cuando enfrente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026, con el pase a semifinales en juego. El duelo está programado para las 3:00 p.m. hora de Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami y será transmitido por TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Los escandinavos llegan a esta instancia tras protagonizar uno de los grandes batacazos del torneo: la eliminación de Brasil por 2-1 en los octavos de final, disputados el domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La figura excluyente fue Erling Haaland, autor de un doblete en los minutos 79 y 90, que además contó con las atajadas decisivas del arquero Ørjan Nyland, incluida la de un penal errado por Bruno Guimarães. Neymar descontó para los brasileños ya sobre el final y, tras la derrota, anunció su retiro de la selección de Brasil.

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Con esa clasificación, Noruega alcanzó los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 28 años, desde la edición de Francia 1998, que hasta ahora representaba su mejor actuación histórica en la competición. El capitán Martin Ødegaard ha reconocido el protagonismo ofensivo de su compañero, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Haaland, delantero del Manchester City, suma siete goles en cinco partidos disputados y comparte la cima de la tabla de goleadores del torneo junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé, en una definición por la Bota de Oro que promete extenderse hasta las últimas rondas.

Del otro lado, Inglaterra llega a este cruce después de superar a México por 3-2 en un dramático encuentro disputado en el Estadio Azteca, resuelto con un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane, máximo goleador histórico de los Tres Leones en Mundiales. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel buscará cortar una racha de 60 años sin levantar el título, algo que no logra desde su conquista de 1966.

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El cruce del sábado será apenas el tercer duelo internacional entre ambas selecciones; los dos antecedentes, dos amistosos disputados en 2012 y 2014, terminaron con triunfos por la mínima diferencia para los ingleses. En el terreno de juego, la contienda tendrá un condimento extra en la Premier League: Haaland se enfrentará a su habitual rival de la liga inglesa, el defensor del Arsenal Gabriel Magalhães.

El ganador de este cruce avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y se medirá el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ante el vencedor de la llave entre Argentina y Suiza.

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