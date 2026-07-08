Mundial 2026 | Hossam Hassan activó el protocolo antirracismo de la FIFA en pleno reclamo arbitral tras la eliminación de Egipto

El entrenador egipcio cruzó los brazos formando una "X" frente al árbitro François Letexier luego de que su equipo desperdiciara una ventaja de dos goles y cayera 3-2 en los octavos de final disputados en Atlanta.

Panamá/El técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, protagonizó uno de los momentos más comentados de los octavos de final del Mundial 2026 al cruzar los brazos a la altura de las muñecas formando una "X" frente al árbitro francés François Letexier, en medio de las protestas de su cuerpo técnico por el arbitraje del partido ante Argentina, que su equipo terminó perdiendo 3-2 tras dilapidar una ventaja de dos goles.

El primero de los reclamos egipcios se originó en el segundo tiempo, cuando un gol de Mostafa Zico fue anulado tras la revisión del VAR. Según la decisión arbitral, al inicio de la jugada el defensor Marwan Ateya cometió una falta sobre Lisandro Martínez, lo que invalidó la posterior conquista egipcia. Minutos más tarde, Zico sí logró marcar de manera válida para poner el 2-0 parcial a favor de los Faraones.

Otras noticias: Mundial 2026| Egipto pide exclusión del árbitro que le tocó contra Argentina

El segundo foco de la polémica se dio ya en el epílogo del encuentro. Egipto reclamó una falta dentro del área en la jugada previa al tercer gol argentino, anotado por Enzo Fernández en el minuto 90+2. Según el planteo egipcio, Julián Álvarez le habría cometido infracción a Mohamed Salah al quitarle el balón cuando este intentaba avanzar hacia el área rival. La acción no fue revisada por el VAR ni observada por Letexier en el monitor, lo que desató la furia del banco egipcio.

Fue en ese contexto, tras consumarse la remontada de la Albiceleste —con goles de Cristian Romero (79'), Lionel Messi (83') y Enzo Fernández (90+2')—, cuando se produjo el momento más llamativo del cierre: un miembro del cuerpo técnico egipcio fue expulsado con tarjeta roja tras un altercado con Messi, y Hassan levantó ambos brazos formando la "X", gesto que forma parte del protocolo oficial que la FIFA aprobó por unanimidad en su 74.º Congreso para que jugadores, entrenadores o árbitros puedan denunciar presuntos actos de racismo o discriminación durante un partido. Letexier optó por no detener el encuentro ni activar el protocolo.

Otras noticias: Mundial 2026| El torneo entra en pausa antes de los esperados cuartos de final

En conferencia de prensa, Hassan calificó lo ocurrido como una "injusticia" y llegó a afirmar que el resultado estuvo "arreglado", sugiriendo presiones externas a favor de Argentina. Posteriormente, la Federación Egipcia de Fútbol presentó un reclamo formal ante la FIFA solicitando que Letexier sea apartado del resto del torneo, además de pedir una investigación sobre el desempeño del equipo arbitral.

Con el resultado, Argentina avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a la selección de Suiza el próximo sábado 11 de julio desde las 8:00 pm partido que será transmitido por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN radio 96.5 FM.