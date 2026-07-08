Mundial 2026| El torneo entra en pausa antes de los esperados cuartos de final

La gran favorita sigue siendo Francia, que ha deslumbrado con su poderosa ofensiva, aunque necesitó sufrir en los octavos de final para superar por 1-0, gracias a un penal, a una combativa Paraguay.

Tras 27 días ininterrumpidos de fútbol y emociones, el Mundial 2026 se toma una tregua de apenas 24 horas antes de entrar en su fase decisiva, con solo ocho selecciones en carrera por el título. A partir del jueves comenzarán los cuartos de final.

El torneo arrancó el 11 de junio con 64 equipos, el doble que en la edición anterior disputada en Catar, y ya se han jugado 96 de los 104 partidos programados, dejando únicamente a los ocho mejores en competencia.

Entre los eliminados figuran los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), todos despedidos en los octavos de final, además de campeones del mundo como Brasil, Alemania y Uruguay, y selecciones que llegaban con aspiraciones de pelear por el título, como Países Bajos y Portugal.

Francia impresiona; Argentina resiste

La gran favorita sigue siendo Francia, que ha deslumbrado con su poderosa ofensiva, aunque necesitó sufrir en los octavos de final para superar por 1-0, gracias a un penal, a una combativa Paraguay.

También avanzó la vigente campeona, Argentina, que mantiene viva la posibilidad de convertirse en la primera selección en revalidar el título desde que lo hiciera el Brasil de Pelé, campeón en 1958 y 1962.

Si la remontada en la prórroga ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final fue menos épica por la diferencia de jerarquía entre ambos equipos, la victoria frente a Egipto en octavos rozó el milagro: la Albiceleste perdía 2-0 a falta de once minutos para el final del tiempo reglamentario y terminó imponiéndose 3-2.

Gran parte del éxito argentino tiene nombre propio: Lionel Messi. A sus 39 años, continúa siendo el líder absoluto del equipo. Ha marcado ocho goles en el torneo y, además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 21 tantos.

Muy atrás quedó la marca de 16 goles del alemán Miroslav Klose, quien ostentaba el récord antes del inicio del torneo.

El francés Kylian Mbappé también superó a Klose. Con siete goles en esta edición y 19 en total en los Mundiales, el delantero de 27 años lidera la ofensiva francesa y muchos consideran que terminará superando el registro histórico de Messi, si no es en este torneo, en futuras ediciones.

Lucha por la Bota de Oro

La pelea por la Bota de Oro se ha convertido en uno de los grandes atractivos del campeonato.

Además de Messi y Mbappé, el noruego Erling Haaland suma siete goles y ha llevado a Noruega hasta los cuartos de final. El inglés Harry Kane acumula seis tantos, mientras que Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal registran cuatro goles cada uno y siguen en competencia.

"Son como tiburones. Huelen la sangre y marcan", resumió el seleccionador inglés Thomas Tuchel al referirse a la lucha entre los principales goleadores.

El récord de 13 goles en una sola edición del Mundial, establecido por el francés Just Fontaine en 1958, podría correr peligro antes del final del torneo.

Entre las selecciones favoritas también continúa España, que ha ido de menos a más y en octavos eliminó a Portugal, despidiendo del Mundial a Cristiano Ronaldo tras el mejor partido del conjunto español en el campeonato.

También sigue en carrera Inglaterra, que aspira a conquistar un título que se le resiste desde 1966, impulsada por los goles de Harry Kane y Jude Bellingham.

España e Inglaterra llegan en ascenso

Sobre el papel, Argentina e Inglaterra, por un lado, y Francia y España, por el otro, parten como favoritas para disputar las semifinales. Sin embargo, el fútbol moderno ha demostrado que las sorpresas son cada vez más frecuentes.

De los otros cuartofinalistas, únicamente Marruecos y Bélgica —rivales de Francia y España, respectivamente— habían alcanzado previamente unas semifinales mundialistas.

Por su parte, Suiza no llegaba a esta instancia desde el Mundial que organizó en 1954, mientras que Noruega nunca había superado los octavos de final.

Con seis selecciones europeas, una africana y una sudamericana, los cuartos de final comenzarán este jueves para definir a los equipos que lucharán por un lugar en la final del 19 de julio, que se disputará en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York.