Mundial 2026 calendario | Conoce las fechas y horarios de los cuartos de final

Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza protagonizarán una ronda de alto voltaje rumbo a las semifinales del Mundial 2026. EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX

Aficionados de Noruega celebran pase a cuartos de final / AFP

Panamá/Tras una intensa ronda de octavos de final, el Mundial 2026 ya conoce a los ocho equipos que continúan en la pelea por el título.

Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza superaron exigentes eliminatorias y ahora afrontarán unos cuartos de final que prometen grandes emociones y duelos de alto nivel entre campeones del mundo, selecciones revelación y candidatos al título.

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Brasil vs Marruecos Mundial 2026
Brasil vs Marruecos Mundial 2026 / AFP

La actividad comenzará el jueves 9 de julio, cuando Francia se enfrente a Marruecos desde las 3:00 p.m. en Boston, en una reedición de la semifinal del Mundial de Catar 2022. Los dirigidos por Didier Deschamps llegan con una racha de 12 partidos oficiales sin perder (11 victorias y un empate) y buscan convertirse en apenas la tercera selección en alcanzar tres semifinales mundialistas consecutivas.

Paraguay vs Francia
Paraguay vs Francia / AFP

Del otro lado estará una Marruecos que vuelve a hacer historia tras eliminar con autoridad a Canadá y que intentará cobrarse revancha de la derrota sufrida ante los franceses hace cuatro años. Además, los galos mantienen un claro dominio en el historial, con cuatro victorias y dos empates en seis enfrentamientos, incluyendo el triunfo 2-0 en la semifinal de Catar 2022.

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La jornada continuará el viernes 10 de julio con otro choque de gigantes europeos: España se medirá a Bélgica desde las 2:00 p.m.. La Roja parte con ventaja en los antecedentes recientes, luego de imponerse en los tres últimos enfrentamientos entre ambas selecciones: 2-0 en un amistoso disputado en 2016 y dos victorias durante las eliminatorias al Mundial de 2010, por 5-0 en España y 2-1 como visitante. Sin embargo, Bélgica llega motivada tras eliminar al anfitrión Estados Unidos y buscará romper esa racha negativa para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Mikel Oyarzábal (de frente) y Alex Baena celebran durante el partido entre España y Austria
Mikel Oyarzábal (de frente) y Alex Baena celebran durante el partido entre España y Austria / AFP

Los dos últimos boletos a las semifinales se definirán el sábado 11 de julio. El primer compromiso enfrentará a la sorprendente Noruega y a la siempre competitiva Inglaterra desde las 4:00 p.m., en un duelo entre dos selecciones que eliminaron a Brasil y México, respectivamente, durante los octavos de final. Más tarde, desde las 8:00 p.m., la vigente campeona Argentina se verá las caras con Suiza, que viene de dejar en el camino a Colombia tras imponerse en una dramática definición por penales.

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Brasil vs Noruega Mundial 2026
Brasil vs Noruega Mundial 2026 / AFP

Los aficionados panameños podrán seguir toda la emoción de esta fase decisiva a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio, que llevarán la transmisión de los encuentros del sábado con una completa cobertura previa y posterior a cada partido.

Con cuatro enfrentamientos de primer nivel, el Mundial 2026 entra en su etapa más apasionante. Cada selección está a solo dos victorias de disputar la gran final del 19 de julio, por lo que no hay margen para el error en una ronda que promete fútbol, intensidad y emociones de principio a fin.

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