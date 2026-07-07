Mundial 2026 Suiza vs Colombia resultado | Los helvéticos dejaron fuera del baile a los cafeteros en tanda de penales

Panamá/Suiza se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 4-3 en la tanda de penales a Colombia, luego de un intenso empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y en la prórroga. La definición desde los once pasos terminó favoreciendo a los helvéticos, que ahora se medirán a Argentina en la siguiente ronda.

Los fallos desde los once metros de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a Argentina como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final del Mundial.

Durante el tiempo reglamentario se trató de un duelo táctico y parejo en mediocampo, donde nadie quería equivocarse. Suiza impuso inteligencia, un buen manual y capacidad física, frente a una paciente, astuta y experimentada Colombia, que buscó atacar los espacios.

Sin goles, se fueron a la prórroga, donde las cosas se pusieron físicas.

Aunque exigido físicamente, James Rodríguez le sacó brillo a su calidad en la confección del juego, con una insistente actuación en ataque de Luis Díaz y destacadas participaciones de Luis Suárez, Jhon Lucumí y Gustavo Puerta.

Juan Fernando Quintero y Richard Ríos dieron movilidad en el segundo tiempo y el alargue, que también terminó empatado 0-0.

Suiza mostró disciplina táctica, con un bloque compacto y un mediocampo liderado por su capitán, Granit Xhaka, que resistió los intentos cafeteros.

Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel habían sido claves para garantizar el empate. Ya en la tanda de penales, el guardameta del Borussia Dortmund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández.

Alineaciones:

Suiza: Gregory Kobel - Denis Zakaria (Silvan Widmer, 87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, 71) - Remo Freuler, Ardon Jashari (Djibril Sow, 46) - Granit Xhaka, Fabian Rieder (Zeki Amdouni, 103) - Breel Embolo (Cédric Itten, 87), Dan Ndoye (Rubén Vargas, 90+2). DT: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi (Yerry Mina, 119), Johan Mojica - Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82), Jhon Arias (Jáminton Campaz, 66), James Rodríguez (JuanFer Quintero, 66) - Luis Suárez (Juan Hernández, 82), Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Con información de AFP.

La selección de Suiza atraviesa uno de los mejores momentos de su historia mundialista. Los dirigidos por Murat Yakin vienen de vencer con autoridad 2-0 a Argelia, sumando tres victorias consecutivas en una Copa del Mundo por primera vez. Además, los europeos acumulan siete partidos sin perder (4 triunfos y 3 empates), destacándose por su solidez defensiva, ya que en ninguno de esos encuentros recibieron goles antes del minuto 50.

Por su parte, Colombia llega impulsada por su triunfo 1-0 sobre Ghana, resultado que le permitió avanzar tras mantener su tercera portería imbatida consecutiva en el torneo. Los cafeteros han generado una gran cantidad de oportunidades ofensivas en sus últimos compromisos, aunque necesitarán mejorar su eficacia de cara al arco si quieren volver a unos cuartos de final, instancia que no alcanzan desde Brasil 2014.

El historial favorece ligeramente a los sudamericanos, que solo han perdido uno de sus cuatro enfrentamientos ante Suiza (2 victorias y 1 empate), incluyendo el recordado triunfo 2-0 en el Mundial de 1994. Sin embargo, Colombia aún busca romper su racha sin victorias frente a selecciones europeas en esta Copa del Mundo.

Las miradas estarán puestas en el joven Johan Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias con Suiza en el torneo, mientras que Jhon Arias, con tres tantos en sus últimos cinco partidos con Colombia, vuelve a perfilarse como la principal carta ofensiva de los cafeteros. En cuanto a las bajas, los suizos mantienen en duda a Luca Jaquez y Denis Zakaria, mientras que Colombia espera la evolución física de Jhon Córdoba, quien salió lesionado en el compromiso frente a Ghana.