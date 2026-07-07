Mundial 2026 | Así va la tabla de goleadores luego de los octavos de final

Los Angeles, Estados Unidos/Con los octavos de final ya concluidos este martes, el Mundial de Norteamérica 2026 tiene una tabla de goleadores que empieza a perfilar a los candidatos a la Bota de Oro.

Lionel Messi se mantiene como el máximo artillero del torneo con 8 goles, seguido de cerca por Erling Haaland y Kylian Mbappé, ambos con 7 tantos.

El capitán de Argentina llega a esta instancia como el gran referente ofensivo del certamen, mientras que el noruego Haaland y el francés Mbappé presionan de cerca en la pelea por el título de goleador. Un escalón más abajo aparece Harry Kane, de Inglaterra, con 6 goles.

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El podio y los perseguidores inmediatos

Messi (Argentina) — 8 goles

Haaland (Noruega) — 7 goles

Mbappé (Francia) — 7 goles

Kane (Inglaterra) — 6 goles

El grupo de los 4 goles

Con 4 tantos aparece un grupo de seis futbolistas que aún tienen chance de meterse en la pelea grande: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal) y Vinícius Júnior (Brasil).

Con 3 goles

En este bloque se ubican Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania) y Wissa (República Democrática del Congo).

Con 2 goles

La lista de doblistas es amplia e incluye a Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), De Ketelaere (Bélgica), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza) y Zico (Egipto).

Con 1 gol

Cierra la tabla un extenso listado de futbolistas con un tanto en el torneo: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Jhon Arias (Colombia), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática del Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Enzo Fernández (Argentina), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Joao Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Ibrahim (Egipto), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Lautaro Martínez (Argentina), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática del Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Mikel Merino (España), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Ndoye (Suiza), Neymar (Brasil), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Cuti Romero (Argentina), Luis Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España) y Yassine (Marruecos), entre otros.

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