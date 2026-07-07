Mundial 2026| Harry Kane llama a Inglaterra a la calma tras intenso partido ante México

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El capitán inglés levanta la voz en momentos que se acerca el duelo de cuartos de final ante Noruega.

Estados Unidos/Tras la épica victoria sobre México que clasificó a Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026, Harry Kane pidió a sus compañeros "calmarse", recuperarse del desgaste físico y emocional y concentrarse en el duelo del sábado frente a la Noruega de Erling Haaland.

El equipo de Thomas Tuchel, con diez hombres, derrotó 3-2 el domingo a los coanfitriones tras una memorable actuación defensiva en el Estadio Azteca.

De regreso en su base de entrenamiento en Kansas City, Inglaterra disfruta de unos días de descanso antes del partido de cuartos de final contra Noruega, que se disputará el sábado en Miami.

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"Estamos en la siguiente ronda. Noche increíble, valoramos el apoyo. Sé que teníamos a muchísimos en el estadio y a muchísimos viendo desde casa, quedándose despiertos hasta tarde", dijo el capitán inglés, Kane, en un video publicado en sus redes sociales.

"La conexión con todos es aún más fuerte ahora y lo sentimos más que nunca. Ahora toca recuperar, calmarnos, tener un par de días de relajación y luego, obviamente, prepararnos para unos cuartos de final enormes".

Kane, cuyo penalti en la segunda parte resultó decisivo, aseguró que la experiencia vivida en el Azteca y la forma en que Inglaterra consiguió la victoria convirtieron ese encuentro en uno de los mejores de su carrera con la selección.

"Entrar a ese partido fue algo muy especial, el ambiente, el estadio... todos estaban muy ilusionados de estar ahí y jugar este partido icónico", dijo.

"Superar las adversidades del partido y luchar como lo hicimos, poner el cuerpo al límite y ver a los chicos cubrir cada centímetro del césped fue simplemente increíble".

"Es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra, sin duda", puntualizó.

El delantero del Bayern Munich, de 32 años, se enfrentará el sábado a Haaland, con quien comparte la lucha por la Bota de Oro del Mundial.

Kane suma seis goles en el Mundial, uno menos que los máximos anotadores del torneo, Kylian Mbappé, Lionel Messi y el artillero vikingo.

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