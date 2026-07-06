Cristiano Ronaldo Mundial 2026 | Los cinco momentos más inolvidables con la selección de Portugal

Panamá/La despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales, consumada este lunes tras la derrota de Portugal ante España, puso punto final a una de las trayectorias más largas y prolíficas en la historia del fútbol de selecciones.

Con 146 goles en 233 partidos, el astro luso deja una huella que ningún otro futbolista ha logrado igualar. Estos son cinco episodios que definieron su leyenda con la camiseta portuguesa.

1. El debut ante Kazajistán (2003)

Todo comenzó el 20 de agosto de 2003, en un amistoso frente a Kazajistán. Con apenas 18 años y recién llegado al Manchester United, el entrenador Luiz Felipe Scolari lo hizo ingresar en el segundo tiempo en sustitución de otro ídolo portugués, Luis Figo. El propio Scolari declaró tras el encuentro que el joven extremo era "un candidato firme" para la Eurocopa 2004, torneo que Portugal organizaría al año siguiente y donde Ronaldo marcaría su primer gol internacional ante Grecia.

2. La consagración en la Eurocopa 2016

El 10 de julio de 2016, en el Stade de France, Ronaldo vivió uno de los momentos más agridulces y a la vez gloriosos de su carrera. Una entrada de Dimitri Payet le lesionó la rodilla a los 25 minutos de la final ante Francia, obligándolo a abandonar el campo entre lágrimas. Sin embargo, desde la banda, con la rodilla vendada, dirigió a sus compañeros con gestos y palabras durante el resto del partido. Éder marcó el único gol en la prórroga y Ronaldo levantó como capitán el primer título internacional en la historia de Portugal.

3. El hat-trick ante España en Rusia 2018

En su regreso al Mundial tras ganar su tercera Champions League consecutiva, Ronaldo abrió el torneo de Rusia 2018 con un triplete histórico frente a España, sellado con un tiro libre en el minuto 85 que forzó el empate y dio la vuelta al mundo. Aquel partido es recordado como una de las mejores actuaciones individuales de un Mundial en la última década.

4. El récord absoluto de goles con selecciones

El 23 de junio de 2021, durante la Eurocopa 2020, Ronaldo igualó y luego superó el registro de 109 goles internacionales del iraní Ali Daei, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del fútbol masculino a nivel de selecciones. El propio jugador celebró el hito asegurando que se trataba de un récord único en su carrera, una marca que continuaría ampliando hasta los 146 goles con los que se despidió del Mundial 2026.

5. El homenaje a Diogo Jota en su último Mundial

Ya en el Mundial 2026, su sexta y última participación mundialista, Ronaldo protagonizó una de las escenas más emotivas del torneo tras la victoria 2-1 ante Croacia en los dieciseisavos de final. El capitán portugués caminó hacia las tribunas sosteniendo la camiseta de su excompañero Diogo Jota, fallecido un año antes, en un homenaje que reunió a todo el plantel entre lágrimas. "Ganamos por nosotros, por Diogo y por Portugal", escribió Ronaldo tras el partido, en uno de los instantes más recordados de su despedida mundialista.

Con la eliminación ante España, Cristiano Ronaldo cierra el capítulo de los Mundiales como el jugador con más partidos disputados con una selección en la historia del fútbol, aunque su futuro con Portugal en competencias como la próxima Eurocopa aún no ha sido descartado oficialmente.