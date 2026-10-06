Nerys Pérez responde con humor a los comentarios sobre el vestido que usó en un baile

Al hablar sobre las críticas, Nerys dejó claro que prefirió tomarlas con humor.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante Nerys Pérez, integrante de El Manantial de Amor de Vladimir Atencio, decidió reaccionar con humor a los comentarios que generó en redes sociales el vestido enterizo que utilizó durante el reciente mano a mano entre Vladimir Atencio y Alfredo Escudero, realizado en el jardín El Rumbón, en Santiago de Veraguas.

Tras la circulación de videos y fotografías de la presentación, algunos seguidores comentaron sobre la manera en que lucía el atuendo durante su presentación. Ante la conversación que se generó en redes sociales, la artista decidió referirse al tema a través de Instagram.

Nerys describió la pieza como un vestido “más viejo que la pavita”, utilizando una conocida expresión coloquial del interior del país.

La cantante también respondió a quienes aseguraban que posiblemente no se había visto frente a un espejo antes de salir al escenario.

Según explicó, sí se probó el vestido en casa y tuvo la oportunidad de mirarse antes de acudir al baile. Además, contó que debajo del atuendo utiliza una faja como parte de la forma en que acostumbra a prepararse para sus presentaciones.

Puedes leer: Shakira y Piqué vuelven a los tribunales por el régimen de visitas de sus hijos

Al hablar sobre las críticas, Nerys dejó claro que prefirió tomarlas con humor.

“Yo tengo que hablar de esto porque mejor me río, ¿para qué ponerse bravo?”, comentó la artista.

La cantante también explicó que fue al ver posteriormente uno de los videos de su presentación cuando notó que el vestido se marcaba de una manera diferente a como lo había percibido inicialmente.

Nerys aseguró que los comentarios no le molestan y recordó que las artistas suelen estar expuestas a opiniones sobre su manera de vestir y presentarse en los escenarios.

“Muchos comentarios locos; las cantantes siempre somos criticadas. Yo bailo y me visto así desde hace tiempo”, expresó.

Las luces también tuvieron su parte

Con su particular sentido del humor, la cantante atribuyó parte de lo ocurrido a las luces utilizadas durante el baile, que, según explicó, pueden cambiar considerablemente la apariencia de la ropa frente a las cámaras.

“Las luces, esas benditas luces que ponen en los bailes, siempre nos sabotean a nosotras las cantantes; hasta el mínimo gordito que tú tienes se marca”, dijo.

Nerys agregó que, una vez iniciado el evento, tampoco tenía la posibilidad de cambiarse de vestuario, por lo que decidió continuar con su presentación y posteriormente tomarse la situación con tranquilidad.

La artista aprovechó así la conversación que surgió en redes para explicar su versión y, en lugar de entrar en polémica con quienes comentaron sobre su atuendo, optó por reírse de la situación y seguir adelante.

El episodio ocurrió durante uno de los recientes encuentros musicales protagonizados por Vladimir Atencio y Alfredo Escudero, dos de los nombres reconocidos de la música típica panameña.