¡Andrea Pérez Meana será mamá! Así fue el anuncio en 'Se Vale Todo'

La confirmación provocó inmediatamente las felicitaciones y muestras de cariño de todos sus compañeros, quienes celebraron junto a ella la llegada del nuevo integrante de su familia y del que, en tono cariñoso, ya se consideran “tíos”.

Ciudad de Panamá, Panamá/La presentadora, locutora y actriz panameña Andrea Pérez Meana sorprendió este miércoles 26 de agosto a sus compañeros y a la audiencia de Se Vale Todo con una noticia muy especial: será mamá.

La revelación se realizó durante el programa, que estrenó por TVN Canal 2 el pasado lunes y del que Andrea forma parte.

La expectativa comenzó ayer, cuando la producción anunció que este miércoles sería presentado un nuevo integrante del programa. La intriga aumentó cuando los participantes recibieron una caja que contenía ropita de bebé con el mensaje: “Yo soy el nuevo integrante”.

Uno a uno, los integrantes del programa fueron abriendo las cajas y descubriendo la sorpresa. Sin embargo, la verdadera revelación llegó pocos minutos después, cuando apareció una imagen de Andrea con la mano sobre su pancita.

La presentadora no pudo contener la emoción y confirmó la noticia ante sus compañeros:

“¡Van a ser tíossss!”, exclamó Andrea.

Con una sonrisa, también agradeció a la producción por acompañarla desde el inicio de esta nueva etapa.

“Al fin les podemos dar esta noticia. Quiero agradecer a la producción por haberme apoyado desde el día número uno”, expresó.

Andrea contó además que tiene cuatro meses de embarazo, una noticia que hasta ahora había mantenido en reserva, aunque reconoció que algunos de sus compañeros ya comenzaban a sospechar debido a sus cambios de apetito.

Una noticia celebrada en Se Vale Todo

La confirmación provocó inmediatamente las felicitaciones y muestras de cariño de todos sus compañeros, quienes celebraron junto a ella la llegada del nuevo integrante de su familia y del que, en tono cariñoso, ya se consideran “tíos”.

El anuncio también marca un momento especial para Andrea, quien actualmente combina su faceta de presentadora con su participación en Se Vale Todo, mientras disfruta de esta nueva etapa personal.

Por ahora, queda una incógnita por revelar: el género del bebé, información que se espera sea compartida próximamente.

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