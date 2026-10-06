EEUU destaca el rol clave de Islandia en la defensa del Artico tras visita de Rubio

Su viaje se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya alterado el equilibrio de poder en la región al amenazar con comprar o anexionar Groenlandia.

Keflavík, Iceland/El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró el martes que Islandia es un "bastión estratégico" fundamental para la seguridad durante una visita a la isla.

Su viaje se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya alterado el equilibrio de poder en la región al amenazar con comprar o anexionar Groenlandia.

Estados Unidos firmó a finales de septiembre un acuerdo de seguridad con Dinamarca y Groenlandia que permitirá a Washington establecer allí dos nuevas bases militares, lo que acerca aún más el territorio autónomo danés a la órbita estadounidense.

Rubio declaró en una rueda de prensa que Islandia ha servido durante mucho tiempo como "un bastión estratégico para supervisar comportamientos clandestinos y disuadir a nuestros adversarios".

El secretario de Estado llegó a Reikiavik el lunes y sostuvo reuniones con la primera ministra islandesa, Kristrun Frostadottir, y su par, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, con quienes abordó temas como la energía geotérmica, los centros de datos y la industria farmacéutica.

Con el aumento de la competencia en el Ártico, Islandia ha recuperado su condición de actor estratégico, aunque la isla sigue dependiendo en gran medida de Estados Unidos para su seguridad.

"Durante décadas, esta nación, Islandia, ha ocupado una posición estratégica fundamental para nuestra seguridad colectiva y eso sigue siendo cierto hoy más que nunca", afirmó Rubio.

A principios de septiembre, Trump volvió a suscitar polémica al compartir un mapa generado mediante inteligencia artificial que parecía mostrar toda América del Norte, el Caribe, Groenlandia e Islandia como "los Estados Unidos de América".

En respuesta, Reikiavik convocó al embajador estadounidense y calificó la imagen de "totalmente inapropiada".

Los islandeses votaron en agosto en un referéndum en el que el 52,8% -frente a un 47,2%- votó en contra de reanudar las negociaciones para ingresar en la UE, que están congeladas desde 2013.

Desde que obtuvo la independencia en 1944, Islandia nunca ha tenido ejército. Depende de la OTAN para su seguridad y de un pacto de defensa bilateral con Estados Unidos de 1951.

Al final de la jornada, Rubio abandonó Islandia rumbo a Atenas, donde participará en un "diálogo estratégico" con Grecia, miembro de la OTAN, sobre seguridad regional y energética, informó el Departamento de Estado.

Véase también: Finlandia frena la construcción de dos centros de datos de Google por su impacto ambiental