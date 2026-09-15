Entre exceso de lluvias y sequía: MIDA evalúa impacto en productores por el fenómeno de El Niño

En las regiones donde el principal riesgo es la sequía, las autoridades concentran sus esfuerzos en la preparación para el próximo periodo seco.

Veraguas/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mantiene evaluaciones en distintas provincias del país ante las condiciones climatológicas que se registran actualmente y la posibilidad de que el fenómeno de El Niño se presente con mayor intensidad durante el próximo verano.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, calificó el escenario como un posible “niño muy fuerte” y aseguró que la entidad trabaja con los productores para anticiparse a sus efectos.

“Como ministerio, como productores, tenemos que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor”, manifestó Linares.

El ministro explicó que las condiciones no son iguales en todas las regiones. Mientras la zona del Caribe, particularmente Bocas del Toro, enfrenta un exceso de lluvias, otras áreas del centro y sur del país, hacia el Pacífico, presentan condiciones asociadas a una mayor sequedad.

“Cada área es distinta, cada necesidad es distinta. En estos momentos, el problema en Bocas del Toro es que hay demasiada agua”, señaló.

Ante esta situación, el MIDA analiza con los productores medidas que respondan a las necesidades específicas de cada zona. En Bocas del Toro, por ejemplo, se evalúan acciones como fumigación y apoyo con fertilizantes, debido al exceso de humedad.

En las regiones donde el principal riesgo es la sequía, las autoridades concentran sus esfuerzos en la preparación para el próximo periodo seco.

“Precisamente para eso vamos a reunirnos con los productores. Aquí el problema es totalmente distinto, la sequía”, explicó Linares.

Evaluaciones en las provincias

El MIDA ha desarrollado encuentros en diferentes provincias con productores y personal especializado de la institución para conocer de primera mano las condiciones que enfrenta el sector agropecuario.

Las evaluaciones buscan determinar los posibles impactos del comportamiento climático y definir medidas de apoyo de acuerdo con las necesidades de cada región.

Linares insistió en que el objetivo es que el sector agropecuario esté preparado ante un escenario de mayor intensidad del fenómeno de El Niño, aunque expresó su expectativa de que las condiciones finalmente no sean tan severas como se prevé.

Con información de Ney Abdiel Castillo