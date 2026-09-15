Magistrado Arellano anticipa una discusión 'más ardua' sobre las reformas electorales

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral celebró este 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia con bandas, presentaciones de diferentes escuelas y varios discursos.

Esta fecha, que se conmemora cada 15 de septiembre, fue instaurada oficialmente en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover y defender los principios democráticos y la participación ciudadana.

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Al terminar el acto, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, se refirió al proyecto de reformas electorales y confirmó que este miércoles comenzaría su discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

La semana pasada fue el proyecto de reconfiguración de los circuitos electorales. Esta va a ser una tarea más ardua que la anterior porque así ya nos lo han manifestado los diputados. Pero, bueno, confiamos”.

También habló sobre las expectativas del Tribunal Electoral y los puntos que podrían generar mayor debate.

Mire, el proyecto tiene cerca de 169 artículos. Es muy difícil decir cuáles son los puntos, pero me imagino que en materia de financiamiento político y de requisitos para constituir un partido político. Ahora mismo hay prácticamente 13 que aspiran a estar en formación. Temas como, por ejemplo, lo de los independientes. En fin, yo creo que esos van a ser los más álgidos”.

Arellano también fue consultado acerca de la eliminación, mediante este proyecto, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que convocaba a partidos políticos y a diferentes sectores de la sociedad para discutir las modificaciones electorales.

El magistrado señaló que esta instancia ya no está cumpliendo su papel y que, por ello, se necesitan cambios. No obstante, aclaró que la consulta ciudadana no ha sido eliminada. Precisamente, es eso lo que se va a discutir el día de mañana en la Asamblea Nacional.

Con información de María De Gracia.