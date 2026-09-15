Antai sanciona a 240 servidores públicos y recomienda sus destituciones

La entidad también registra alrededor de 15 sanciones por conflictos de interés. La administradora de la Antai pidió a los diputados impulsar modificaciones que otorguen a la entidad mayores herramientas y competencias para actuar ante posibles irregularidades dentro de la administración pública.

Panamá/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha sancionado a cerca de 240 servidores públicos por infringir la normativa en materia de transparencia y acceso a la información, reveló su directora, Sheyla Castillo de Arias.

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Las declaraciones se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, a la que acudió para sustentar la asignación presupuestaria de la entidad para 2027.

A la fecha hemos sancionado cerca de 240 servidores públicos con recomendaciones de destitución. No soy la autoridad nominadora. Se hacen las recomendaciones, así lo dispone la ley, y las autoridades correspondientes hacen los procesos internos para realizar las desvinculaciones que correspondan”, explicó.

Castillo de Arias aclaró que la Antai puede emitir las recomendaciones, pero corresponde a las instituciones efectuar los procedimientos internos y decidir sobre la destitución de los funcionarios sancionados.

Conflictos de interés y nepotismo

Durante la comparecencia también se abordaron las sanciones relacionadas con conflictos de interés y nepotismo, luego de que diputados mencionaran casos que han llamado la atención por el nivel jerárquico de las personas involucradas.

Hay alrededor de 15 sanciones por conflicto de interés. Hemos encontrado ejemplos de personas que tienen a sus primos. No llegan a nepotismo porque el nepotismo dice que solamente es hasta el tercer grado de consanguinidad y llegamos al cuarto. Entonces, nosotros lo vemos por conflicto de intereses”, detalló Gabriel Santamaría, asesor de despacho.

También señaló que se han detectado casos relacionados con responsables de las oficinas de Recursos Humanos.

También hay jefes de Recursos Humanos; ahí hablamos de nepotismo y conflicto de interés, porque no solamente hay un conflicto de interés personal, también hay un conflicto de interés familiar y económico. Esas son las clases de conflicto de interés que le puedo resumir de manera rápida”, manifestó.

Antai pide mayores competencias

Castillo de Arias pidió a los diputados impulsar modificaciones que otorguen a la Antai mayores herramientas y competencias para actuar ante posibles irregularidades dentro de la administración pública.

La directora hizo énfasis en las limitaciones de la institución para intervenir en casos relacionados con la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia, ministros, viceministros y agentes diplomáticos.

Con información de Luis Alberto Jiménez.