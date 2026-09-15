Día Mundial de la Seguridad del Paciente: Hospital Santo Tomás realiza feria institucional

Con una feria institucional, el Hospital Santo Tomás se sumó a la conmemoración del 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora todos los 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. El Hospital Santo Tomás se sumó a esta iniciativa con una feria institucional dentro de sus instalaciones.

Se instalaron alrededor de 12 stands para proporcionar información efectiva a los pacientes, fomentando la atención y el cuidado, destacando la importancia de una buena comunicación del personal médico hacia el paciente.

La intención de esta feria institucional es utilizar la comunicación efectiva como una herramienta para prevenir errores, aclarar dudas y poder garantizar una salud segura y de calidad.

Según Luis Carlos Bravo, el director médico del hospital: "La medicina no es solo dar diagnóstico y dar tratamiento, sino asegurarse de que los pacientes conozcan su diagnóstico y tratamiento", explicó.

Te puede interesar: Alcalde Mizrachi teme que Ruiz Díaz intente 'desde adentro' sabotear su administración

Con datos de Jessica Román