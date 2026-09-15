Alcaldía de San Miguelito impulsa jornada de reciclaje en Arnulfo Arias con intercambio de materiales por alimentos
La jornada se desarrolla en el sector de La Felicidad, donde los residentes llevan plástico, cartón y otros materiales que son clasificados y pesados. La iniciativa se realizará cada 15 días en este punto.
San Miguelito, Panamá/En el sector de La Felicidad, en el corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito, vecinos participan en una jornada de reciclaje en la que entregan materiales como plástico y cartón a cambio de alimentos.