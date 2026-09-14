Residentes y comerciantes se muestran afectados ante multiples robos, hurtos y actos delictivos en la localidad de David, Chiriquí

David, Chiriquí/Hoy en horas de la mañana se llevó a cabo la captura de una de las personas que se dedica a este tipo de actos delictivos cercano a la zona bancaria de la provincia.

Residentes y comerciantes han denunciado estos hechos en multiples oportunidades. Sin embargo, las victimas exigen un aumento de seguridad en la provincia, mayores penas que garanticen el cumplimiento de la condena y la correccion de estas personas.