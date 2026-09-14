El hallazgo se produjo cerca de las 10:45 a.m., aproximadamente un kilómetro después del estadio Rod Carew, en dirección a Arraiján. Las diligencias provocaron la reducción de la vía a un carril y congestión vehicular.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este lunes en un área de herbazal ubicada a un costado de la vía Centenario, en el corregimiento de Ancón, cerca del puente sobre el río Mocambo.